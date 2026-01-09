Az EU jóváhagyta a nagy kereskedelmi megállapodást, amely miatt Európa-szerte tiltakoztak a gazdák

Az Európai Unió Tanácsa határozatot fogadott el, amelyben a tagországok mezőgazdaságért felelős miniszterei felhatalmazták az Európai Bizottságot az EU-Mercosur partnerségi megállapodás (EMPA), valamint a Mercosur-országokkal tervezett ideiglenes kereskedelmi megállapodás (ITA) aláírására – tájékoztatott az uniós tanács pénteken.

A brüsszeli közlemény szerint a dél-amerikai közös piac (Mercosur) országaival – Argentína, Brazília, Paraguay, Uruguay, valamint a 2016 óta felfüggesztett tagsággal bíró Venezuela – tervezett ideiglenes kereskedelmi megállapodás célja a vámok csökkentése, valamint új piacokhoz nyit hozzáférést az áruk és szolgáltatások széles köre számára.

Az olyan ágazatok, mint a mezőgazdaság, az autóipar, a gyógyszeripar és a vegyipar, jobb kereskedelmi feltételeket fognak élvezni – írták. A megállapodás rendelkezéseket tartalmaz a beruházások megkönnyítésére és a határokon átnyúló szolgáltatás-kereskedelem akadályainak felszámolására, különösen a digitális és pénzügyi szolgáltatások terén. A közbeszerzésre vonatkozó rendelkezések továbbá lehetővé teszik az uniós vállalatok számára, hogy hozzáférjenek a Mercosur-országok közbeszerzési eljárásaihoz – közölték.

A kereskedelmi megállapodás az EU kizárólagos hatáskörébe tartozik, ezért nem igényli az uniós tagállamok ratifikálását – tájékoztattak.

A megállapodás védintézkedéseket is bevezet, amelyek biztosítják, hogy az EU képes legyen gyorsan kezelni a mezőgazdasági termékek behozatalából eredő piaci zavarokat – írták, hozzátéve: amíg az uniós tanács és az Európai Parlament közötti tárgyalásokat követően hivatalosan el nem fogadják a jogalkotási keretet, az Európai Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a kereskedelmi megállapodás keretében kétoldalú biztosítékokat alkalmazzon a mezőgazdasági termékekre, illetve, hogy a vámkontingensek hatálya alá tartozó termékekre fokozott ellenőrzési követelmények vonatkoznak. A tagállamok kérhetik a vizsgálatok megindítását. „Ezek az ideiglenes intézkedések magas szintű védelmet biztosítanak az uniós mezőgazdasági termelők és az agrár-élelmiszeripari ágazatok számára az átmeneti időszakban” – fogalmaztak.

A közlemény az EU-Mercosur partnerségi megállapodással kapcsolatban azt írta, hogy az EMPA egyetlen keretrendszerbe foglalja a politikai párbeszédet, az együttműködést és az átfogó ágazati együttműködést. A megállapodás kereskedelmi és beruházási pillért is tartalmaz, amely megkötése és hatálybalépése után teljes mértékben alkalmazandóvá válik. Az uniós tanács szerint ezek a rendelkezések erősítik az együttműködést olyan területeken, mint a fenntartható fejlődés, a környezetvédelem és az éghajlat-politika, a digitális átalakulás, az emberi jogok, a mobilitás, a terrorizmus elleni küzdelem és a válságkezelés.

A közlemény szerint a pénteki határozatot követően az EU és Mercosur-partnerek aláírják a megállapodásokat.

Mielőtt azonban a megállapodásokat hivatalosan is megkötnék, az Európai Parlamentnek beleegyezését kell adnia. A partnerségi megállapodás akkor lép teljes körűen hatályba, ha minden uniós tagállam és az érintett dél-amerikai országok befejezték a ratifikációt. A kereskedelmi megállapodás addig marad érvényben, amíg a partnerségi megállapodás hatályba nem lép – tájékoztattak.

A megállapodást üdvözölte Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, valamint António Costa, az Európai Tanács elnöke is.

Kiderült, hol és mikor írják alá

Január 17-én Paraguayban írják alá az Európai Unió és a Mercosur (Dél-amerikai Közös Piac) közötti szabadkereskedelmi megállapodást – jelentette be pénteken az X közösségi portálon Pablo Quirno argentin külügyminiszter.

Luis Inácio Lula da Silva, Brazília, Dél-Amerika legnagyobb gazdaságának az elnöke – szintén az X-en – „a multilateralizmus történelmi napjaként” üdvözölte, hogy az Európai Unió pénteken jóváhagyta a szerződés aláírását. „A növekvő protekcionizmus és az egyoldalúság nemzetközi környezetében a megállapodás a nemzetközi kereskedelem mint a gazdasági növekedés motorja számára kedvező jel, amely mindkét blokk számára előnyökkel jár” – hangsúlyozta Lula, hozzátéve: A szerződés kibővíti a brazil export és az európai beruházások lehetőségeit, és egyszerűsíti a kereskedelmi szabályokat mindkét fél számára.

A brazil elnök emellett üdvözölte a „párbeszéd győzelmét” a több mint huszonöt éven át tartó tárgyalások után.

A megállapodás a világ egyik legnagyobb szabadkereskedelmi övezetét hozza létre, több mint 700 millió fogyasztóval. A megállapodást eredetileg decemberben a Mercosurnak a dél-brazíliai Foz do Iguacuban tartott csúcstalálkozóján tervezték aláírni, amikor Brazília volt a tömörülés soros elnöke, de az aláírás az európai országok megosztottsága miatt elmaradt.

Az EU-Mercosur megállapodás révén az európaiak több gépjárművet, gépet, bort és más szeszesitalt exportálhatnak Dél-Amerikába. Ellenkező irányban pedig a szerződés megkönnyítheti a dél-amerikai hús, cukor, rizs, méz és szója európai importját.

Az egyezség ellen még az utóbbi napokban is számos európai nagyvárosban tiltakoztak a gazdák.

Kiemelt kép: az európai agrárpolitika, valamint az alacsony bérek és támogatások miatt tüntetõ gazdák az Európai Unió és a Dél-amerikai Közös Piac (Mercosur) közötti kereskedelmi megállapodást ellenzõ transzparenst helyeztek el egy szalmával megszórt úttest közelében Brüsszelben 2024. március 26-án. Az Európai Unió Mezõgazdasági Tanácsának brüsszeli ülése idején több száz traktorral és munkagéppel vonultak fel elégedetlen gazdák az uniós intézményeknek otthont adó európai negyedben. MTI/EPA/Olivier Hoslet.