Korrupciógyanús ügy Ukrajnában: több tonna aranyrúdja van az állami vagyonkezelő vezetőjének, ráadásul Moszkvában

Az ukrán Állami Vagyonkezelő Alap vezetőhelyettese, Andrij Melnyik vagyonbevallásában elismerte, hogy öt tonna aranyrúd, valamint több milliárd hrivnyányi értékpapír tulajdonosa, amelyeket jelenleg Moszkvában őriznek.

Melnyik vagyonnyilatkozatáról az TSZN ukrán portál számolt be, amelyből az is kiderült, hogy az öt tonna aranyat Moszkvában őrzik – írta a Mandiner.

Az 5 tonna arany értéke jelenlegi árfolyamon körülbelül 79,8 millió euró (átszámítva körülbelül 30,74 milliárd forint).

Andrij Melnyik arról is nyilatkozott, hogy tulajdonában van 15 ritkaföldfém-lelőhely – egyikről azt nyilatkozta, hogy körülbelül 1,5 milliárd hrivnya értékű – a luhanszk régió területén, amely jelenleg orosz fennhatóság alatt áll. Melnyik bevallása szerint éves fizetése 1 millió hrivnya (átszámítva körülbelül. 7,67 millió forint) volt.

A Mandiner megjegyezte: Magyarország aranytartaléka, annak 2018-as megemelése előtt 3,1 tonna volt – jelenleg 110 tonna. Melnyik aranykészlete egyébként meghaladja olyan országok hivatalos aranykészletét, mint például Albánia, Szlovénia, Litvánia vagy éppen Észtország.

Újfajta rabszolgatartás Ukrajnában: éhbérért dolgoznak magáncégeknél a toborzók elől bújtatott férfiak

Mint a hirado.hu-n írtuk, magánvállalkozásoknál rejtőzködik a hadköteles ukrán férfiak egy része. A munkaerőhiánnyal küzdő cégeknél lakhatásért, bújtatásért és éhbérért cserébe dolgoznak a toborzótisztek elől menekülő férfiak.

