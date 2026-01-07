Már konkrét eredményei vannak a párizsi tárgyalásoknak – állítja Zelenszkij hivatalának frissen kinevezett vezetője

Már konkrét eredményei vannak az ukrajnai háború lezárásól folyó párizsi tárgyalásoknak – jelentette ki Kirilo Budanov, az elnöki iroda vezetője szerdán a Telegramon, és biztosított afelől, hogy Kijev meg fogja védeni az ország érdekeit. Elmondása szerint nem mindent árulhatnak most el arról, hogy miben egyeztek meg Párizsban.

„Folytatjuk a tárgyalásokat Párizsban a tartós béke és az államunk számára nyújtott megbízható biztonsági garanciák elérése érdekében. Nem minden információ lehet nyilvános, de konkrét eredmények már vannak, a munka pedig folytatódik. Az ukrán nemzeti érdekek védelmet kapnak” – írta Budanov bejegyzésében.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök mindeközben közölte a Telegramon, hogy szerdán Párizsban a tárgyalódelegációk a biztonsági garanciákon és a háború befejezésének alapvető keretén dolgoznak. Ukrajnát Budanov mellett Rusztem Umerov, a Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács (RNBO) titkára, Andrij Hnatov vezérkari főnök, Szerhij Kiszlicja, az elnöki iroda helyettes vezetője és Olekszandr Bevz elnöki tanácsadó képviseli. A delegáció tagja továbbá David Arahamija, a kormánypárt frakcióvezetője is.

Denisz Smihal védelmi miniszter arról számolt be, hogy az ukrán hadsereg alakulatai decemberben és januárban naponta több mint 1500 olyan drónt kaptak, amely képes elfogni a Sahíd támadódrónokat. Kiemelte, hogy ez lehetővé tette az egységek képességeinek jelentős megerősítését az ellenséges légi célok elleni védelemben a frontvonaltól egészen a hátországi régiók védelméig.

Többen meghaltak az Ukrajna elleni csapásokban

Az ukrán vezérkar közölte, hogy az ukrán erők szerdára virradóan csapást mértek Oroszország belgorodi régiójában egy kőolaj- és üzemanyag-elosztó telepre Kotyel település közelében, valamint egy katonai raktárra Donyecki terület orosz megszállás alatti részében.

Borisz Filatov, Dnyipro polgármestere arról tájékoztatott, hogy az orosz erők az éjjel csapást mértek városára, az eddigi adatok szerint heten sérültek meg, köztük két gyerek. Hozzátette, hogy több mint tíz többszintes lakóépület rongálódott meg, károk keletkeztek egy szakiskola és két óvoda épületében is.

Napközben az orosz hadsereg csapást mért Zelenszkij szülővárosára, a Dnyipropetrovszk régióbeli Krivij Rihre is – közölte Olekszandr Vilkul, a város védelmi tanácsának vezetője, hozzátéve, hogy az eddigi információk szerint nyolc ember sérült meg.

Olekszij Kuleba újjáépítésért felelős miniszterelnök-helyettes arról tájékoztatott, hogy Oroszország drón- és rakétatámadást hajtott végre a déli Odessza régióban két kikötő ellen, egy ember meghalt, károk keletkeztek a kikötői létesítményekben, adminisztratív épületekben, valamint növényi olajat tartalmazó konténerekben. Oleh Kiper regionális kormányzó később közölte, hogy a legfrissebb adatok szerint nyolcan sebesültek meg.

Az ukrán légierő jelentése szerint Oroszország az éjjel 96 drónnal és rakétával támadta Ukrajnát, a légvédelem ebből egy Iszkander-M típusú rakétát és 81 drónt tudott megsemmisíteni, és 14 becsapódást rögzítettek nyolc helyszínen, továbbá öt helyen roncsok lezuhanását.

Párizsi tárgyalások: Európai katonák mehetnek Ukrajnába?

Mint a hirado.hu is megírta, az előző nap Párizsban egy egyezség született Ukrajna és az ukránokat támogató országok közt arról, hogy a békekötés esetén európai katonák mehetnek Ukraknába békefenntartónak – noha az is látszódik, hogy ezt közel sem támogatja minden európai ország.

Eközben szerdán Volodimir Zelenszkij ukrán elnök egy közel egymilliós hadseregről beszélt, bár azt is elismerte: nem kapott garanciát arra az európaiaktól, hogy erős választ adnának egy újabb esetleges orosz agresszióra.

Kiemelt kép: Kirilo Budanov ukrán elnöki kabintetfőnök (b) az Ukrajnát az Oroszország elleni háborújában támogató országokat tömörítő úgynevezett hajlandók koalíciójának csúcstalálkozójára érkezik a párizsi államfői rezidenciára, az Elysée-palotába 2026. január 6-án. MTI/AP/Michel Euler.