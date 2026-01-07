Irán forrong: az elnök felszólította a biztonsági erőket, hogy ne tegyenek semmit a tüntetők ellen – de így is egyre több a halott és sérült

Maszúd Peszeskján iráni elnök szerdán felszólította a biztonsági erőket, hogy „ne tegyenek semmit” a tüntetők és a tiltakozások résztvevői ellen, akiket egyértelműen megkülönböztetett a „rendbontóktól” – utóbbiak ellen továbbra is fel kell lépniük. Mindeközben újabb halálos áldozatai és sérültjei voltak az országszerte zajló tiltakozásoknak, és a legfelsőbb bíróság elnöke pedig fenyegető szavakkal beszélt a tüntetőkről.

Maszúd Peszeskján rendelkezéséről Mohammad Dzsafar Gaempanah tájékoztatta a Mehr iráni hírügynökséget, nem sokkal a kabinet ülését követően, hozzátéve:

az államfő szerint „rendbontóknak” azok minősülnek, akik lőfegyvereket, késeket és macsétákat birtokolnak és rendőrőrsökre, illetve katonai létesítményekre támadnak, ezért különbséget kell tenni köztük és a tüntetők között.

Mindeközben Golámhosszein Mohszen Ezsei, a legfelsőbb bíróság elnöke közölte: annak érdekében, hogy gyorsan és hatékonyan oldhassák meg a rendbontók ügyét, különleges bírói testületeket hoztak létre. Hozzátette, hogy az igazságügyi szervek munkatársai azt az utasítást kapták, menjenek az utcára, „hogy első kézből szerezzenek tapasztalatokat a tüntetésekről és megfigyeljék a tiltakozókat”.

Ezsei leszögezte: nem lesznek elnézőek azokkal szemben, akik az iszlám köztársasággal szemben „az ellenséget segítik”. „Izrael és az amerikai elnök nyilatkozatai után nincs többé mentség azok számára, akik azért mennek az utcára, hogy zavargásokban vegyenek részt” – figyelmeztetett.

Iránban december végén robbantak ki tüntetések és sztrájkok az országot sújtó súlyos gazdasági nehézségek miatt,

szerdán pedig az Egyesült Államokban működő Human Rights Activists News Agency (HRANA) azt közölte, hogy az országszerte 285 helyszínen lezajlott tüntetések kezdete óta legkevesebb 34 ember, köztük két rendőr is életét vesztette a demonstrálók és a biztonsági erők összecsapásaiban, az őrizetbe vett tüntetők száma pedig eléri a kétezret.

Összecsaptak egy iráni városban a tüntetők és a rendfenntartók

Az iráni FARS hírügynökség friss jelentése szerint

két ember meghalt, további 30 pedig megsebesült a Teherántól 455 kilométerre délre fekvő Lordeganban szerdán, miután a tüntető kereskedők közül többen katonai, illetve vadászfegyverrel rálőttek a kivezényelt rendőrökre, továbbá kövekkel dobálták őket.

A beszámolóban nem tértek ki arra, hogy az áldozatok tüntetők vagy rendfenntartók voltak-e.

Donald Trump amerikai elnök a napokban azt hangoztatta, kész a katonai beavatkozásra is, ha az iráni hatóságok erőszakkal lépnek fel a tüntetőkkel szemben. Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök pedig támogatásáról biztosította a tiltakozókat.

Kiemelt kép: Maszúd Peszeskján új iráni elnök beszédet mond az irak-iráni háború kitörésének 44. évfordulója alkalmából tartott díszszemlén Teheránban 2024. szeptember 21-én. Irak 1980. szeptember 22-én támadta meg Iránt, amely a két ország nyolcéves háborújához vezetett. MTI/EPA/Abedin Taherkenareh.