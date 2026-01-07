Grönland és Venezuela jövőjéről is megszólalt az amerikai külügyminiszter

Marco Rubio amerikai külügyminiszter szerdán közölte: a jövő héten találkozik dán tisztségviselőkkel, hogy Grönlandról tárgyaljanak, miközben azt is elmondta, hogy mit szeretnének elérni Venezuelában.

A Fehér Ház keddi közlése szerint Donald Trump amerikai elnök Grönland megszerzésének lehetőségeit fontolgatja, közéjük értve az amerikai haderő bevetését is. A fenyegető nyilatkozatokra reagálva Grönland és a dán kormány ismét találkozót sürgetett az amerikai külügyminiszterrel.

Kapcsolódó tartalom Donald Trump Grönland megszerzésének lehetőségeit mérlegeli - közölte a Fehér Ház

„A jövő héten találkozom velük, hogy tárgyaljunk” – mondta Rubio újságírók előtt szerdán. Arra a kérdésre, hogy Trump elnök a sziget megvásárlását tervezi-e, Rubio kijelentette: mindig is ez volt a szándéka.

„Amennyiben a mindenkori elnök az Egyesült Államok nemzetbiztonságát fenyegető veszélyt lát, akkor megvan a lehetősége arra is, hogy azt katonai eszközökkel hárítsa el. Diplomatákként […] azonban inkább más módszerekkel próbáljuk megoldani a problémákat, beleértve Venezuelát is” – mondta.

Karoline Leavitt fehér házi szóvivő szerdán közölte, hogy Trump elnök továbbra is elkötelezett a NATO mellett annak ellenére, hogy nemzetbiztonsági csapatával aktív megbeszéléseket folytat Grönland megvásárlásának lehetőségéről. „Minden lehetőség az asztalon van Trump elnök számára” – húzta alá Leavitt sajtótájékoztatóján, hozzátéve, hogy „az elnök első opciója mindig is a diplomácia volt”.

Leavitt rávilágított, hogy Grönland megszerzése az Egyesült Államoknak nagyobb ellenőrzést biztosítana az Északi-sarkvidék felett, valamint bármely agresszió elhárítását ebben a stratégiai jelentőségű régióban.

„Az elnök nagyon nyíltan és egyértelműen elmondta önöknek és az egész világnak, hogy meglátása szerint az Egyesült Államok érdekeit leginkább az szolgálja, ha visszatartja Oroszországot és Kínát az agressziótól az Északi-sarkvidéken, ezért csapata jelenleg arról tanácskozik, hogy milyen formát ölthet az esetleges vétel” –fogalmazott a szóvivő, hozzátéve: nem tud arról, hogy Trump elnököt bármikor megkérdőjelezte volna Dánia fennhatóságát Grönland felett.

Háromlépcsős terv Venezuelában: erre készülnek Rubio szerint az amerikaiak

Az Egyesült Államoknak egy háromlépcsős terve van Venezuela számára: ez az ország stabilizálásával kezdődne Nicolás Maduro elnök múlt hét végi őrizetbe vétele nyomán, majd a helyreállítás következik, biztosítva az amerikai olajtársaságok hozzáférését a latin-amerikai országhoz, azt pedig a demokratikus átmenet felügyelete követne – jelentette ki ugyancsak szerdán Marco Rubio.

„A lényeg az, hogy most már létezik egy olyan folyamat, amelynek keretében hatalmas ellenőrzésünk és befolyásunk van az ideiglenes (venezuelai) hatóságok tevékenységére és cselekvési lehetőségeire ”– mondta Rubio, aki Pete Hegseth hadügyminiszter oldalán nyilatkozott, miután amerikai szenátoroknak tartottak bizalmas tájékoztatást Donald Trump amerikai elnök kormányzatának Venezuelát érintő további terveiről. „Nyilvánvalóan ez az átmenet folyamata lesz. Végtére a venezuelai nép feladata lesz átalakítani országukat” – tette hozzá.

Rubio szerint a szenátoroknak adott tájékoztatás olyan műveleti részleteket is tartalmazott, amelyeket nem lehetett nyilvánosságra hozni.

Az amerikai diplomácia vezetője hangsúlyozta, hogy miután megakadályozták Venezuela „káoszba süllyedését”, az Egyesült Államok el fogja kezdeni „a helyreállítási” fázist, „biztosítva amerikai, nyugati és más cégek tisztességes hozzáférését a venezuelai piachoz”.

„Ugyanakkor meg kell kezdeni a nemzeti megbékélés folyamatát Venezuelában, hogy az ellenzéki erők amnesztiát kapjanak, kiszabaduljanak a börtönökből, vagy visszatérhessenek az országba, és megkezdődhessen a civil társadalom újjáépítése. A harmadik fázis pedig természetesen az átmenet lesz” – mondta az amerikai külügyminiszter.

A Demokrata párt képviselői kifogásolták, hogy miért nem lehet ezeket terveket nyilvános meghallgatásokon megvitatni. Chris Murphy connecticuti demokrata párti szenátor pedig „őrült tervnek” nevezte az elképzeléseket. „Arról beszélnek, hogy fegyverrel határozatlan ideig ellopják a venezuelai olajat, hogy nyomásgyakorló eszközként használhassák az ország részletekbe menő irányítására. Teljesen megdöbbentő” – mondta Murphy újságíróknak nyilatkozva.

Chris Wright energiaügyi miniszter a Goldman Sachs pénzintézet Miamiban tartott konferenciáján azt hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államoknak határozatlan ideig kell ellenőriznie Venezuela olajeladásait és az ebből származó bevételeket az általa kívánt változások előmozdításához a latin-amerikai országban. „Szükségünk van erre a befolyásra és az olajértékesítés feletti ellenőrzésre, hogy előmozdítsuk azokat a változásokat, amelyeknek egyszerűen meg kell történniük Venezuelában” – mondta Wright.

Azt is elmondta, hogy az Egyesült Államok értékesíti a Venezuela által már tárolt olajat, majd értékesítené a folyamatban lévő, de jövőbeni termelést is – mások mellett az amerikai olajfinomítóknak –, és a bevételeket az amerikai kormány által ellenőrzött számlákra utalnák. Hangsúlyozta, hogy ezek az értékesítések már megkezdődtek, és hozzátette, hogy tárgyalásokat folytatnak amerikai olajcégekkel, hogy megtudják, milyen feltételek mellett volnának hajlandók részt venni Venezuela olajtermelésének növelésében.

Kedden Washington azt jelentette be, hogy megállapodást kötött a caracasi vezetéssel kétmilliárd dollár értékű venezuelai nyersolaj exportjáról az Egyesült Államokba. Wright úgy fogalmazott, hogy az olaj eladása „előnyös lesz az amerikai nép, az amerikai gazdaság és a globális energiapiacok számára, de természetesen hatalmas előnyökkel jár a venezuelai népnek is”.

Kiemelt kép: Marco Rubio floridai republikánus szenátor, Donald Trump megválasztott amerikai elnök külügyminiszter-jelöltje a szenátus külügyi bizottságának meghallgatásán a washingtoni Capitoliumban 2025. január 15-én. MTI/EPA/Graeme Sloan.