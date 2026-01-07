Az egyetlen dolog, ami ma egyesíti az ukránokat, az a temető – jelentette ki az ukrán miniszterelnök-helyettes

Olekszij Kuleba, az Ukrajna újjáépítéséért felelős miniszterelnök-helyettes az Ekonomicseszkaja Pravda gazdasági lapnak adott interjúban beszélt arról, hogy Ukrajnát csak a temetők tartják össze.

Olekszij Kulebát arról kérdezték az interjúban, hogy szerinte a kormányzatnak van-e felelőssége abban, hogy a kijevi lakosság elszakadt a valóságtól és nem érzi a háború következményeit – írta a Sztrana ukrán hírportál (a kérdésben egész konkrétan azt állították, hogy a kormányzat a valósághoz képest túl pozitív színben láttatja azt, ami a fronton végbemegy).

„Rendkívüli nyomás alatt vagyunk. Mi egyesíti most az országunkat? Mint a regionális politika felelőse, megmondhatom: a temető. Ez az egyetlen dolog, ami most egyesíti az országunkat” – hangzott a miniszterelnök-helyettes válasza, majd hozzátette azt is:

„Hibás a kormány? Abszolút. Felelősséget visel a kormány? Abszolút. De meg kell értenünk, hogy az elsődleges felelősség nem a kormányt terheli. Véleményem szerint az az oroszoké. Ők támadták meg országunkat, nem mi támadtunk meg magunkat.”

A temetőkről szóló mondat némi vitát váltott ki az ukrán nyilvánosságban. Olekszij Kuleba a cikk megjelenése után további kommentárt fűzött ehhez, és azt írta: „Az aktívan vitatott mondat egy beszélgetés során merült fel, amelynek témája a hátország és a frontvonalbeli régiók lakóinak eltérő tapasztalatai voltak. Arról szólt, hogy a háború élménye attól függően változik, hogy az ember hol él. Arról szólt, hogy fontos emlékezni arra, hogy a háború minden ukránra hatással van.”

„Sajnos ma az országban nincs olyan település, ahol ne lenne temető ukrán zászlóval, ahol katonákat temetnek el. Természetesen ez egy nehéz kérdés, de minden nap meg kell értenünk az ukránok hazájukért folytatott küzdelmének áldozatát és árát. Azokról a hősökről van szó, akik életüket adták hazájukért. Erről szól ez a kifejezés”

– magyarázta utóbb Olekszij Kuleba.

Az ukrán sajtóban sok cikk jelent meg arról, hogy a hátország egyes részei elszakadtak a háború valóságától. A nyugat-ukrajnai Bukovel üdülőhelyein például tömegek pihennek, az árak az egekben vannak. Ősszel pedig a mikolajivi katonai adminisztráció vezetője, Vitalij Kim azt mondta, hogy sok ukrán „boldogan” él a háború ellenére is, és „nincs okuk panaszra”, mivel az országban „nagyon jók a körülmények” – emlékeztetett a Sztrana.

Európai katonák mehetnek Ukrajnába?

Mint a hirado.hu is megírta, az előző nap Párizsban egy egyezség született Ukrajna és az ukránokat támogató országok közt arról, hogy a békekötés esetén európai katonák mehetnek Ukraknába békefenntartónak – noha az is látszódik, hogy ezt közel sem támogatja minden európai ország.

Eközben szerdán Volodimir Zelenszkij ukrán elnök egy közel egymilliós hadseregről beszélt, bár azt is elismerte: nem kapott garanciát arra az európaiaktól, hogy erős választ adnának egy újabb esetleges orosz agresszióra.

Kiemelt kép: Ukrán katonák temetése (Fotó: MTI/AP/Francisco Seco)