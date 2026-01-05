Uniós főképviselő: az EU nyugalomra és önmérsékletre szólít fel a venezuelai válság békés megoldása érdekében

Az Európai Unió nyugalomra és önmérsékletre szólít fel a venezuelai válság elmérgesedésének elkerülése és a békés megoldás biztosítása érdekében – jelentette ki az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője hétfőn.

Brüsszeli nyilatkozatában Kaja Kallas hangsúlyozta: a nemzetközi jog és az ENSZ Alapokmányának alapelveit minden körülmények között be kell tartani. Hozzátette: az ENSZ Biztonsági Tanácsának tagjai különös felelősséggel tartoznak a nemzetközi biztonság alappillérének számító elvek fenntartásáért.

Közlése szerint az Európai Unió támogatja a bűnözés, valamint a világszerte jelentős biztonsági fenyegetést jelentő kábítószer-kereskedelem elleni nemzetközi küzdelmet, ugyanakkor hangsúlyozza, a kihívásokat fenntartható együttműködéssel kell kezelni a nemzetközi jog, valamint a területi integritás és szuverenitás elveinek teljes tiszteletben tartása mellett.

„Szoros kapcsolatban állunk az Egyesült Államokkal, valamint a regionális és nemzetközi partnerekkel, hogy támogassuk és elősegítsük a párbeszédet minden érintett fél között, ami a válság tárgyalásos, demokratikus és békés, venezuelaiak által vezetett megoldásához vezet” – fogalmazott Kallas.

A főképviselő kijelentette, Nicolás Maduro venezuelai elnök nem rendelkezik egy demokratikusan megválasztott elnök legitimitásával. Tiszteletben kell tartani a venezuelai nép jogát az ország és saját jövője eldöntéséhez – hangsúlyozta.

A venezuelai nép akaratának tiszteletben tartása továbbra is az egyetlen módja annak, hogy Venezuela helyreállítsa a demokráciát és megoldja a jelenlegi válságot – tette hozzá.

Kallas kijelentette: ebben a kritikus időszakban elengedhetetlen, hogy minden szereplő teljes mértékben tiszteletben tartsa az emberi jogokat és a nemzetközi humanitárius jogot. A Venezuelában jelenleg fogva tartott összes politikai foglyot feltétel nélkül szabadon kell engedni – tette hozzá.

Az uniós tagállamok konzuli hatóságai szorosan együttműködnek az uniós polgárok, köztük a Venezuelában illegálisan fogva tartottak biztonságának védelme érdekében – tette hozzá közleményében az uniós diplomácia vezetője.

Az uniós külügyi szolgálat tájékoztatása szerint a válsággal kapcsolatban kiadott nyilatkozatot 26 uniós tagállam – Ausztria, Belgium, Bulgária, Horvátország, Ciprus, Csehország, Dánia, Észtország, Finnország, Franciaország, Németország, Görögország, Írország, Olaszország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Málta, Hollandia, Lengyelország, Portugália, Románia, Szlovákia, Szlovénia, Spanyolország és Svédország – támogatta.

Kiemelt kép: Kaja Kallas, az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselője az EU védelmi miniszteri találkozóját követő sajtóértekezleten Brüsszelben 2025. december 1-jén. MTI/EPA/Olivier Matthys.