Orbán Viktorhoz hasonlóan az osztrák államfő is úgy látja, hogy új világrend köszöntött be

„Új világrend valóságába csöppentünk” – jelentette ki vasárnap Alexander Van der Bellen osztrák szövetségi elnök a Bluesky közösségi portálon megosztott bejegyzésében a globális fejleményeket kommentálva. Nem sokkal korábban hasonló véleményt fogalmazott meg Orbán Viktor miniszterelnök is.

„Új világrend valóságába csöppentünk, ahol egyre inkább az erősebb joga érvényesül. Csak közösen, erős Európaként tudjuk megállni a helyünket” – húzta alá Alexander Van der Bellen. Hozzátette:

„Nekünk, vagyis Ausztriának és az Európai Uniónak, mindent meg kell tennünk, hogy megköveteljük a nemzetközi jogon és az ENSZ Alapokmányán nyugvó nemzetközi kapcsolatokat.”

„Világos az is, hogy ebben az új világrendben csak közösen, erős, egységes és cselekvőképes Európai Unióként tudunk helytállni” – tette hozzá, visszautalva ezzel újévi beszédére, amelyben a megváltozott globális viszonyok között egy európai patriotizmus kialakítására szólított fel.

Orbán Viktor is a világrend változásáról beszélt

A kormányfő hétfő délelőtt, a nemzetközi sajtótájékoztatóján szintén arról beszélt, hogy „a liberális világrend korszaka 2025-ben lezárult, és megkezdődött a nemzetek korszaka”

