„Nem vagyok bűnös. Én egy tisztességes ember vagyok, a hazám elnöke” – bíróság elé állították Nicolás Madurót New Yorkban

Nicolás Maduro venezuelai elnök ártatlannak vallotta magát hétfőn a New York-i szövetségi bíróságon, ahol több pontban is vádat emeltek ellene.

A venezuelai elnök, akit feleségével, Cilia Floresszel együtt szállítottak a bíróságra, kijelentette: „Nem vagyok bűnös. Én egy tisztességes ember vagyok, a hazám elnöke.” Cilia Flores szintén tagadta, hogy bűnös lenne kokaincsempészésben.

A 63 éves venezuelai elnököt – akit szombaton feleségével együtt fogtak el az amerikai erők Caracasban és szállítottak az Egyesült Államokba –

egyebek mellett drogterrorizmussal, kokainimport céljából történő összeesküvéssel, gépfegyverek és robbanóeszközök birtoklásával vádolják.

Maduro mind a négy, ellene felhozott vádpontban ártatlannak vallotta magát.

Mint írtuk, a venezuelai elnököt pár órával korábban vitték át a bíróságra, az erről készült felvételek bejárták a világsajtót.

Maduro konzuli látogatást kért a tárgyaláson; csak hónapok múlva folytatódhat az ügy a bíróságon

A Sky News szerint a bíró közölte Nicolás Maduróval és Cilia Floresszel, hogy jogukban áll konzultálni a konzuli tisztviselőkkel, majd megkérdezte, hogy értik-e a kijelentést. „Igen, értjük, és szeretnénk, ha konzuli látogatásra kerülne sor” – válaszolta Maduro, mire a bíró megerősítette, hogy intézkedni fog.

A tárgyalás egy pontján Maduro védőügyvédje odahajolt az elnökhöz, hogy beszéljen vele, miközben a vezető összeszedte papírjait. Az ügyvéd érvelésében a katonai elrablás jogszerűségével kapcsolatos problémákat hozta fel. A venezuelai elnök jogi csapata azonban nem kérte a feltételes szabadlábra bocsátást (amit szinte biztos, hogy nem is hagytak volna jóvá a mostani, különleges esetben).

A meghallgatás nagyjából 30 percen át tartott.

Maduro a távozás előtt megállt és a nézőtér felé fordult, mielőtt feleségével együtt kikísérték volna a tárgyalóteremből.

A bíróság döntése értelmében Maduro New Yorkban marad őrizetben, a következő meghallgatása március 17-én lesz.

Madurót, a feleségét, a fiát, a jelenlegi és volt belügyminiszterét egyaránt az Egyesült Államokba irányuló kokaincsempészettel vádolják. Ha a bíróság bűnösnek találja vádlottakat, életfogytiglani elzárásra is ítélhetik őket (bár Maduro fia és a két politikus nincs amerikai fogságban, így őket legfeljebb távollétükben lehet elítélni).

A venezuelai elnököt 2000 óta elkövetett kábítószer-csempészettel és a mexikói drogkartellekkel való együttműködéssel vádolják – közölték amerikai ügyészek, akik szerint Maduro még parlamenti képviselőként vált érintetté a kábítószer-kereskedelemben az ezredfordulón. Az ügyészek szerint Maduro egy kokaincsempész-hálózatot irányított, amelyben egyebek mellett a mexikói Sinaloa- és Zetas-drogkartell, a Kolumbiai Forradalmi Fegyveres Erők nevű gerillaszervezet és a venezuelai Tren de Aragua bűnszervezet volt a partnere.

Kiemelt kép: Nicolás Maduro venezuelai elnököt (b2) és feleségét, Cilia Florest (j) kísérik rendőrök a manhattani szövetségi bíróságra, miután helikopterrel megérkeztek a Wall Street-i helikopterleszállóra New Yorkban 2026. január 5-én. Az Egyesült Államokban kábítószer-bűncselekményekkel és kábítószer-terrorizmussal vádolt elnöki házaspárt a venezuelai fővárosban, Caracasban fogták el amerikai katonák a január 3-ra virradó éjjel. MTI/EPA.