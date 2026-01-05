Andrej Babis: Oroszország állt a 2014-es vrbeticei robbantások mögött

Oroszország állt a morvaországi Vrbetice lőszerraktárában 2014-ben történt robbantások mögött, amelyek két cseh állampolgár halálát okozták. Ez derült ki a legfelsőbb államügyész, az országos rendőrparancsnok és az elhárítás által a kormány elé terjesztett jelentésekből, s ezek alapján utasított ki akkor Csehország orosz diplomatákat – jelentette ki Andrej Babis cseh kormányfő hétfőn Prágában a kormány ülése után.

A morvaországi Vrbeticében található lőszerraktárban 2014 októberében és decemberében történtek robbanások, Oroszország ugyanazon évben foglalta el a Krím félszigetet. A robbanások során két ember életét vesztette, és óriási anyagi kár keletkezett. A megmaradt robbanószerkezetek hatástalanítása és megtisztítása több évbe telt.

A kormány nem foglalkozott Radim Fialának, a kormánykoalíciós Szabadság és Közvetlen Demokrácia (SPD) mozgalom alelnökének vasárnapi kijelentéseivel, miszerint nincs bizonyíték arra, hogy a történtek mögött Oroszország állt volna – mondta Andrej Babis ezzel kapcsolatban egy hétfői sajtótájékoztatón. Az SPD alelnöke – aki erről a közszolgálati Cseh Televízió vasárnapi vitaműsorában beszélt – hétfőn újságíróknak azt mondta, hogy továbbra is fenntartja a vrbeticei robbantások ügyében tett kijelentéseit.

„Az ügy mögött az orosz fél állt. Ez derült ki azok alapján, ahogy azt a legfelsőbb ügyészség, az országos rendőrparancsnok, a felderítés és mások is leírták nekünk”

– jelentette ki Andrej Babis a sajtótájékoztatón. „Nem tudom, miért foglalkoznánk ezzel újra. Ott voltunk, kormányként reagáltunk és nem kívánom a végtelenségig folytatni ezeket a vitákat. Mindenkinek lehet véleménye, de ez már a múlt, s nem érzem szükségét, hogy bármi módon kommentáljam ezeket” – szögezte le a kormányfő.

A szervezett bűnözés elleni rendőrségi központ (NCOZ) 2024-ben közölte: a cseh hatóságok bizonyítottnak tekintik, hogy az orosz katonai hírszerzés (GRU) tagjai felelősek a robbantásokért, a vádemeléshez szükséges információk hiányában azonban a vizsgálatot kénytelenek lezárni, mert az orosz fél megtagadta a nyomozásban való együttműködést.

Az NCOZ információi szerint a külföldi kémek célja az volt, hogy megakadályozzák fegyverek és lőszerek eljuttatását olyan területekre, ahol az orosz hadsereg katonái tevékenykednek. Az orosz ügynökök kifejezetten ebből a célból utaztak Csehországba, majd az akció elvégzése után azonnal távoztak.

A cseh rendőrség a brit, ukrán és amerikai szolgálatokkal szorosan együttműködve a nyomozás során megállapította, hogy arról a két orosz állampolgárról van szó, akiket az Egyesült Királyságban, Salisburyban élő Szergej Szkripal és lánya elleni merénylet elkövetésével is gyanúsítanak.

Már az előző kormányának az idején is ugyanerről beszéltek

A robbantások után hét évvel, 2021 tavaszán Andrej Babis akkori kormánya jelentette be: a cseh biztonsági szolgálatoknak megalapozott értesülései vannak arról, hogy a lőszeraktár elleni támadásban az orosz katonai hírszerzés (GRU) ügynökei is aktívan részt vettek.

A vádakat akkor a Kreml visszautasította. Ezt követően mindkét ország kölcsönösen diplomatákat utasított ki, Oroszország pedig felvette Csehországot a vele szemben „barátságtalan” országok listájára.

Andrej Babis akkor, a Moszkva elleni vádak nyilvánosságra hozatala után azt mondta, hogy nem minősíthető állami terrorizmusnak a vrbeticei robbanás, Oroszország nem Csehország ellen, hanem egy bolgár fegyverkereskedő áruja ellen intézett támadást. Ennek ellenére elfogadhatatlannak nevezte az, hogy az orosz katonai titkosszolgálat ügynökei Csehország területén hajtottak végre ilyen akciót.

Kiemelt kép: Andrej Babis volt cseh miniszterelnök a korrupciós perének tárgyalásán a Prágai Városi Bíróságon 2023. január 4-én. Babis és egykori tanácsadója, Jana Mayrová ellen az úgynevezett Gólyafészek-ügyben emeltek vádat, európai uniós pénzek jogosulatlan megszerzésével gyanúsítják õket.MTI/EPA/Martin Divisek