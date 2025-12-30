Az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) a rendőrséggel közösen házkutatásokat végez a Kárpátaljai Regionális Toborzó és Szociális Támogatási Központ vezetői és alkalmazottai körében, többek közt a hadkiegészítő intézmény vezetőjénél, Andrij Szavcsuknál is.

A hírről az SZBU sajtószolgálata tájékoztatta az RBK Ukrajina hírügynökséget. Mint írták, a kárpátaljai regionális hadkiegészítő központ (TCK) vezetője 2023 ősze óta Andrij Szavcsuk ezredes, akinél szintén házkutatások zajlanak.

Az SZBU megjegyezte, hogy a házkutatásokat a törvények szigorú betartásával,

méghozzá az „ukrán állampolgárok szabadságának jogtalan megvonásáról” szóló büntetőeljárás keretében (ami arra utalhat, hogy a sorozással kapcsolatban követhettek el törvénytelenségeket).

A részletekről később ígértek tájékoztatást. Azonban a jelek szerint a korrupció gyanúja is felmerülhetett a nyomozásban, ugyanis a The New Voice of Ukraine hírportál azt írta:

a házkutatás alatt 100 ezer dollárnyi készpénzt foglaltak le Szavcsuk irodájában.

Az RBK a mostani esettel kapcsolatban emlékeztetett arra, hogy nemrég Odesszában három katona megvert egy rendőrt a Kereskedelmi Központ és a Részvénytársaság épületében. A rendfenntartó szervek nyomozást indítottak az ügyben.

Továbbá azt is felidézték, hogy Kijev Desznyanszkij nevű kerületében verekedés tört ki a területi hadkiegészítő központ alkalmazottai között, amely lövöldözéssel végződött; Ivano-Frankivszk régióban pedig egy orvosi vizsgálat alatt vert meg egy TCK-tiszt egy sorozót.

Ezenkívül Volinyban is konfliktus robbant ki civilek és TCK-alkalmazottak között. Ott szintén verekedés tört ki, a katonáktól elvették a pisztolyukat, és egyiküknek eltörték a karját is.

Kiemelt kép: Andrij Szavcsuk (Fotó forrása: Facebook.com/zkotck)