„A kis koronák, a nagy korona és a jogar tetején egyenes, egyenlő szárú, négyágú, szélesedő végű keresztek találhatók” – áll a dokumentumban, amelyben az ortodox kereszt használatát rögzítették (a címer az alábbi beágyazott képen is megtekinthető).
Mint a Lenta emlékeztetett, korábban az orosz törvényhozás alsóháza, az Állami Duma rögzítette a koronák és a jogar feletti keresztek jelenlétét az állam három fő szimbólumának egyikének – Oroszország címerének – leírásában, amelyet egy vörös címerpajzsra helyezett arany kétfejű sasnak tekintenek.
A december 18-án, harmadik olvasatban elfogadott törvény – amely előírja a címer mindhárom koronáján kereszt ábrázolását – az oroszok szerint a „kereszthullás” elleni küzdelem részét képezi;
ez a kifejezés azokat az eseteket írja le, amikor az ortodox keresztek eltűnnek az orosz állami szimbólumokról, például a kormányzati intézmények címeréről vagy a bankjegyeken szereplő templomok szimbolikus képeiről.
Ezeket stilizált szimbólumokkal (gyémántok, pikkek) helyettesítik, vagy egyszerűen törlik. Az elmúlt években több ilyen eset is széles körű közfigyelmet keltett – írta az orosz portál, példaként említve, hogy 2025 júniusában Vlagyivosztokban egy kereszt nélküli orosz címerre figyeltek fel.
Kiemelt kép: Vlagyimir Putyin orosz elnök a 2027–2036-os állami fegyverkezési program tervezetéről szóló tanácskozáson a moszkvai Kremlben 2025. december 26-án (Fotó: MTI/EPA/Szputnyik/Kreml pool/Mihail Mecel)