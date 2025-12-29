„A kis koronák, a nagy korona és a jogar tetején egyenes, egyenlő szárú, négyágú, szélesedő végű keresztek találhatók” – áll a dokumentumban, amelyben az ortodox kereszt használatát rögzítették (a címer az alábbi beágyazott képen is megtekinthető).

Mint a Lenta emlékeztetett, korábban az orosz törvényhozás alsóháza, az Állami Duma rögzítette a koronák és a jogar feletti keresztek jelenlétét az állam három fő szimbólumának egyikének – Oroszország címerének – leírásában, amelyet egy vörös címerpajzsra helyezett arany kétfejű sasnak tekintenek.

A december 18-án, harmadik olvasatban elfogadott törvény – amely előírja a címer mindhárom koronáján kereszt ábrázolását – az oroszok szerint a „kereszthullás” elleni küzdelem részét képezi;

ez a kifejezés azokat az eseteket írja le, amikor az ortodox keresztek eltűnnek az orosz állami szimbólumokról, például a kormányzati intézmények címeréről vagy a bankjegyeken szereplő templomok szimbolikus képeiről.

Ezeket stilizált szimbólumokkal (gyémántok, pikkek) helyettesítik, vagy egyszerűen törlik. Az elmúlt években több ilyen eset is széles körű közfigyelmet keltett – írta az orosz portál, példaként említve, hogy 2025 júniusában Vlagyivosztokban egy kereszt nélküli orosz címerre figyeltek fel.

