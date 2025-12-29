Váratlan fordulat jöhet Ukrajnában: napokon belül hazatérhet Zelenszkij legesélyesebb kihívója

Valerij Zaluzsnij Ukrajna londoni nagykövete – aki korábban, 2021 és 2024 közt az ukrán hadsereg főparancsnoka volt – távozik tisztségéből, és várhatóan az újév első napjaiban hazatér Ukrajnába – mondta az ukrán Radio New Voice-nak négy, az ügyre rálátással bíró bennfentes Zaluzsnij hazatérése azért is lehet jelentős fejlemény, mert a korábbi közvélemény-kutatások szerint az egykori főparancsnoknak Zelenszkijt is lenne esélye legyőzne, ha elnökválasztást tartanának Ukrajnában.

Ukrajna rendkívüli és meghatalmazott nagykövete az Egyesült Királyságban, Valerij Zaluzsnij január elején készül távozik londoni diplomáciai posztjáról – közölte a Radio NV-vel négy politikai és diplomáciai körökben mozgó forrás az Interfax hírügynökség szerint.

A Radio NV-nek az ukrán elnöki hivatalhoz közeli források azt mondták: Zaluzsnij még néhány héttel ezelőtt, kijevi tartózkodása alatt jelezte lemondási szándékát Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek (bár azt a források sem árulták el, hogy Zaluzsnij miért hagyná ott a nagyköveti tisztséget),

„Ők és az elnök különböző pozíciókat vitattak meg Zaluzsnij számára, a miniszterelnöki poszttól az elnöki hivatal vezetőjéig, de ő akkor nem mutatott érdeklődést ezek iránt”

– jegyezte meg a források egyike.

A források szerint más lehetőségeket is fontolóra vettek, többek között az ukrán fegyveres erők főparancsnoki posztjára való visszatérést vagy az Egyesült Államokba történő nagyköveti kinevezést, de nincs végleges döntés ebben a kérdésben, és valójában nem tervezik a washingtoni nagykövet cseréjét sem.

„Zaluzsnij valószínűleg vissza akar térni Kijevbe, ezt már jövő év január 4-5-én bejelentheti, ha addig nem változik meg a véleménye”

– tette hozzá a Radio NV beszélgetőpartnerinek egyike.ű

Zelenszkij kihívója lehet?

Valerij Zaluzsnijt korábban rendre Volodimir Zelenszkij lehetséges kihívójaként emlegették a sajtóban, és a közvélemény-kutatások is azt mutatták ki, hogy lenne esélye legyőzni a jelenlegi ukrán elnököt egy választáson. Maga Zaluzsnij azonban egyelőre nem jelentette be, hogy szeretne elindulni az elnöki tisztségért.

Akárhogy is, az időzítés (valamint az, hogy nem nevezték meg Zaluzsnij visszatérésének okát) mindenesetre érdekes, ugyanis pont néhány hete rengette meg Ukrajnát a Midasz-művelet körül kialakult korrupciós botrány is, amelybe már Zelenszkij hivatalának vezetője is belebukott.

Kiemelt kép: Valerij Zaluzsnij, az ukrán fegyveres erõk fõparancsnoka sajtótájékoztatót tart Kijevben 2023. december 26-án. MTI/EPA/Oleh Petraszjuk.