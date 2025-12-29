Nigel Farage börtönbe küldené azokat a köztisztviselőket, akik beengedik az országba a külföldi erőszaktevőket

Nigel Farage, a Reform UK párt elnöke megígérte, hogy megfosztja nyugdíjuktól azokat a köztisztviselőket, akik felelőssé tehetők azért, hogy szexuális bűncselekményeket elkövető migránsokat léptek be az országba. Sőt, a párt tervezetének értelmében akár két év börtönbüntetést is kaphatnának ezek a köztisztviselők.

A Reform UK vezetője ezt azután ígérte meg, hogy

brit sajtóhírek szerint a belügyminisztérium tisztviselői most már a kérelmezők hátterétől függetlenül jóváhagyják a menedékkérelmeket.

A lépést állítólag azért látták szükségesnek, hogy csökkentsék az elbírálásra váró kérelmek számát: jelenleg 150 ezer fő vár arra, hogy döntsenek a menedékkéréséről.

Nigel Farage erre reagálva azt mondta a Daily Mail szerint: ha miniszterelnök lesz, minden olyan köztisztviselőt, aki felelőssé tehető azért, hogy olyan külföldi állampolgárokat engedett be az országba, akik aztán megerőszakolnak vagy szexuálisan bántalmaznak brit állampolgárokat,

büntetőeljárás alá vonhatnak, és elveszíthetik nyugdíjukat is – ez utóbbiból befolyó összegeket pedig áldozatokon segítő jótékonysági szervezeteknek adományoznák.

A hivatalos adatok szerint a nem brit állampolgárok által elkövetett, a nemi erőszakot is magában foglaló szexuális bűncselekmények miatti elítélések száma négy év alatt 62 százalékkal nőtt, és a bűncselekmények hetedét ma már nem brit állampolgárok követik el. Decemberben is számos nagy horderejű eset történt: például két 17 éves afgán menedékkérő bűnösnek vallotta magát egy 15 éves lány brutális megerőszakolásának ügyében – emlékeztetett a Daily Mail.

Nigel Farage a The Mail on Sunday című lapnak elmondta, hogy a Reform UK kormányzata a közszolgálati azon tagjaira fog összpontosítani, akik nem szűrték ki a veszélyes menedékkérőket. „Bármely közszolgálati alkalmazott, aki szándékosan engedélyezi a migránsok beutazását az Egyesült Királyságba, miközben tudja, hogy azok kockázatot jelentenek, felelősségre lesz vonva tetteiért. Nem fogom hagyni, hogy nőink és lányaink biztonságát feláldozzák a téves liberális eszmék oltárán” – mondta.

A Reform UK tagjai olyan adatokat emeltek ki a témával kapcsolatban, amelyek például azt mutatják, hogy az afgán állampolgárokat több mint hússzor nagyobb valószínűséggel ítélik el nemi erőszakért, mint a brit állampolgárokat. Egy pártbeli forrás azt állította, hogy mind a konzervatív, mind a munkáspárti kormányok „elárulták a brit népet azzal, hogy szándékosan eltitkolták a nemi erőszakos bűncselekményeket”.

Novemberben a brit sajtóban idéztek egy tapasztalt ügyintézőt is ennek kapcsán, aki azt nyilatkozta: „Szerintem elkerülhetetlen, hogy egy nap bekapcsolom a híreket, és ott lesz egy férfi, akinek menedékjogot adtam, és aki megerőszakolt vagy meggyilkolt egy lányt, aki pont olyan fiatal, mint az én lányaim.”

A Reform UK felhívta a figyelmet arra, hogy a bevándorlási szabályok szerint törvénytelen menekültstátuszt adni olyan személyeknek, akik veszélyt jelentenek az Egyesült Királyságra. Szerintük azonban a Munkáspárt kormányának nyomására a belügyi tárca ügyintézői még olyan esetekben is jóváhagyják a menedékjog iránti kérelmeket, amikor az érintett személyeket bűncselekményekkel vádolják.

A Reform UK kormánya új bűncselekménytípust fog létrehozni, a menedékjog iránti kérelem tisztességtelen elbírálása néven, amely legfeljebb két év börtönbüntetéssel büntethető – ígéri a párt.

Kiemelt kép: Nigel Farage, a brit ellenzéki Reform UK párt vezére egy londoni sajtóértekezleten 2025. november 18-án (Fotó: MTI/EPA/Tolga Akmen)