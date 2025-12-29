„Halál a diktátorra!”, „Éljen a király!” – tüntetések törtek ki Irán fővárosában a gazdasági válság miatt

Az iráni főváros, Teherán több üzleti negyedében a vasárnapi tüntetés után hétfőn is utcai tiltakozó megmozdulások törtek ki az országban uralkodó egyre súlyosabb gazdasági válság miatt – írta szemtanúkat idézve a dpa német hírügynökség.

A dpa információi szerint több száz boltos zárta be üzletét arra reagálva hogy a nemzeti valuta, a rial néhány órán belül új, negatív rekordot jelentő mértékben veszített az értékéből, majd piaci pánikot keltve megbénította a kereskedelmet. A bezáró üzlettulajdonosok másokat is arra buzdítottak hogy csatlakozzanak a tüntetésekhez, amelyek a szemtanúk beszámolói szerint gyorsan politikai megmozdulásba torkollottak.

A tüntetők olyan rendszer- és kormányellenes, illetve az egykori monarchia helyreállítását követelő jelszavakat skandáltak, mint „halál a diktátorra!” (ezzel Ali Hámenei ajatollahra, Irán legfelsőbb vezetőjére utalhattak – a szerk.), vagy hogy „éljen a király!” (ez pedig a forradalomban megbuktatott iráni sah örökösére, Reza Pahlavira lehetett célzás).

A megmozdulásokat rohamrendőrök és könnygáz bevetésével próbálták feloszlatni. A szemtanúk szerint a helyi média a durva politikai szlogenek közlését elkerülve, visszafogott hangnemben számolt be a teheráni bazárokat és bevásárlóközpontokat is érintő tüntetésekről.

Pro-monarchy slogans like „This is the final battle, Pahlavi will return,” and „Reza Shah may God bless your soul” were heard in various parts of Tehran during Monday protests, videos obtained by Iran International show. pic.twitter.com/8h2OvscW7i — Iran International English (@IranIntl_En) December 29, 2025

A közösségi médiában keringő videókon pedig tömegjelenetek voltak láthatóak, amelyekkel kapcsolatban a dpa kiemelte, hogy ezek valóságtartalmát egyelőre nem lehet független forrásból ellenőrizni.

🚨 Day 2 of #IranProtests: Qeshm, 29 Dec: Bazaar merchants go on strike over the collapse of the rial & rising costs. The MEK network in Iran reports the Tehran bazaar is on strike and riot police attacked a separate protest in Mashhad with batons while protesters fought back. pic.twitter.com/WOGBqIN9pj — M. Hanif Jazayeri (@HanifJazayeri) December 29, 2025

Iránban hónapok óta gazdasági nehézségeket okoz a súlyosbodó infláció, egyre jelentősebb kihívás elé állítva a lakosságot az alapvető közszükségleti árucikkek beszerzésében illetve abban, hogy az egekbe szökő lakbérek miatt sok fiatal iráni arra kényszerült, hogy albérleteiket felmondva visszaköltözzenek szüleikhez.

Kiemelt kép: Ali Hamenei ajatollah, Irán legfőbb vallási és politikai vezetője televíziós beszédet intéz az iráni néphez Teheránban 2025. június 26-án, miután a teheráni parlament megszavazta az együttműködés felfüggesztését a Nemzetközi Atomenergia-ügynökséggel (NAÜ). Az együttműködés felfüggesztéséről a törvény elfogadását követően az iráni nemzetbiztonsági tanácsnak kell döntenie (Fotó: MTI/EPA/Abedin Taherkenareh)