„Halál a diktátorra!”, „Éljen a király!” – tüntetések törtek ki Irán fővárosában a gazdasági válság miatt

2025.12.29. 19:58

Az iráni főváros, Teherán több üzleti negyedében a vasárnapi tüntetés után hétfőn is utcai tiltakozó megmozdulások törtek ki az országban uralkodó egyre súlyosabb gazdasági válság miatt – írta szemtanúkat idézve a dpa német hírügynökség.

A dpa információi szerint több száz boltos zárta be üzletét arra reagálva hogy a nemzeti valuta, a rial néhány órán belül új, negatív rekordot jelentő mértékben veszített az értékéből, majd piaci pánikot keltve megbénította a kereskedelmet. A bezáró üzlettulajdonosok másokat is arra buzdítottak hogy csatlakozzanak a tüntetésekhez, amelyek a szemtanúk beszámolói szerint gyorsan politikai megmozdulásba torkollottak.

A tüntetők olyan rendszer- és kormányellenes, illetve az egykori monarchia helyreállítását követelő jelszavakat skandáltak, mint „halál a diktátorra!” (ezzel Ali Hámenei ajatollahra, Irán legfelsőbb vezetőjére utalhattak – a szerk.), vagy hogy „éljen a király!” (ez pedig a forradalomban megbuktatott iráni sah örökösére, Reza Pahlavira lehetett célzás).

A megmozdulásokat rohamrendőrök és könnygáz bevetésével próbálták feloszlatni. A szemtanúk szerint a helyi média a durva politikai szlogenek közlését elkerülve, visszafogott hangnemben számolt be a teheráni bazárokat és bevásárlóközpontokat is érintő tüntetésekről.

A közösségi médiában keringő videókon pedig tömegjelenetek voltak láthatóak, amelyekkel kapcsolatban a dpa kiemelte, hogy ezek valóságtartalmát egyelőre nem lehet független forrásból ellenőrizni.

Iránban hónapok óta gazdasági nehézségeket okoz a súlyosbodó infláció, egyre jelentősebb kihívás elé állítva a lakosságot az alapvető közszükségleti árucikkek beszerzésében illetve abban, hogy az egekbe szökő lakbérek miatt sok fiatal iráni arra kényszerült, hogy albérleteiket felmondva visszaköltözzenek szüleikhez.

Kiemelt kép: Ali Hamenei ajatollah, Irán legfőbb vallási és politikai vezetője televíziós beszédet intéz az iráni néphez Teheránban 2025. június 26-án, miután a teheráni parlament megszavazta az együttműködés felfüggesztését a Nemzetközi Atomenergia-ügynökséggel (NAÜ). Az együttműködés felfüggesztéséről a törvény elfogadását követően az iráni nemzetbiztonsági tanácsnak kell döntenie (Fotó: MTI/EPA/Abedin Taherkenareh)

