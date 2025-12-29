Egy felmérés szerint kiesne az RMDSZ a parlamentből, ha most lenne a választás

Az IRES közvélemény-kutató cég friss felmérése szerint Romániában csupán négy párt jutna be a parlamentbe, ha vasárnap tartanák a parlamenti választásokat – írta az MTI. A helyi magyarok legnagyobb pártja, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) – amely jelenleg is a parlament, illetve a kormány tagja – nem lenne ott e négy párt között. Mindez azért figyelemreméltó, mert a RMDSZ a román rendszerváltás óta eddig az összes választáson bejutott a parlamentbe, amikor indult.

A hétfőn ismertetett közvélemény-kutatás eredményei szerint a román választópolgárok körében

a legnagyobb népszerűségnek továbbra is a többi román párt által szélsőségesnek tartott ellenzéki Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) örvend, melyet a megkérdezettek 36 százaléka támogat.

A második helyen a Szociáldemokrata Párt (PSD) következik 21 százalékkal. Ezt a két kisebb kormánypárt, a Nemzeti Liberális Párt (PNL) és a Mentsétek Meg Romániát Szövetség (USR) követi 18, illetve 11 százalékos támogatottsággal.

A felmérés szerint a többi politikai párt – köztük az RMDSZ is – az ötszázalékos bejutási küszöb alatti támogatottsággal rendelkezik. Hovatovább, az MTI beszámolójában ugyan nem szerepel, de

az IRES honlapján megjelent adatok szerint a felmérésben mindössze 2 százalékra mérték az RMDSZ-t támogatottságát, amivel csak a hetedik helyre futnának be egy most megrendezett parlamenti választáson.

Az eredmény két szempontból is meglepő: egyrészt azért, mert az RMDSZ eddig minden alkalommal bekerült a román törvényhozásba, másrészt pedig azért, mert a tavalyi parlamenti választáson is 6,4 százalékot kapott a párt, vagyis relatíve simán bejutott a parlamentbe.

Ennek tükrében irreálisan alacsonynak tűnik az említett két százalékos eredmény: a 2024-es eredményt javíthatta ugyan, hogy a magyarság az átlagosnál magasabb arányban járult a szavazóurnákhoz, de az azóta eltelt időben semmi se magyarázna ekkora visszaesést, mint ami a felmérésben látszik – vagyis elképzelhető, hogy alulmérték az RMDSZ-t (ennél egyébként sokkal jobb – bár még mindig bejutási küszöb alatti – támogatottságot mért a pártnak egy másik kutatóintézet, az INSCOP november végén: náluk akkor 4,8 százalékot „szerzett” az RMDSZ).

Nem érzik jól magukat a románok

Az IRES felmérésében a románok közérzetére vonatkozó kérdések is szerepeltek. Ezek alapján kiderült, hogy a romániai lakosok a 2025-ös évet jóval nehezebbként élték meg, mint a választások által fémjelzett 2024-est. Bár több mint 60 százalékuk személyes szinten jól boldogult, a társadalomban elharapózó bizonytalanság negatívan érintette őket.

A megkérdezettek a legfőbb stresszforrásnak az ország nehéz gazdasági helyzetét és az ezzel kapcsolatos kormányzati döntéseket nevezték. Negyvenkét százalékuk mondta azt, hogy romlott az anyagi helyzete, és csupán 21 százalék állította, hogy javult.

A válaszadók rendkívüli magas aránya, 72 százaléka szerint az ország rossz irányba halad.

A felmérés szerint a romániai lakosság továbbra sem tért napirendre a 2024-es államfőválasztás érvénytelenítése felett. Hatvanegy százalékuk elhibázottnak tartja a döntést, és a többség úgy gondolja, hogy a román hatóságok azóta sem szolgáltak kielégítő magyarázattal az okokról.

A kormány költségcsökkentési intézkedései is megosztják a lakosságot. Ötvenhárom százalék mondta azt, hogy ezek negatívan érintették.

Az IRES felmérése szerint a románok legkevésbé a politikusokban bíznak, míg a társadalomban a legjobb megítélésnek a tűzoltók, az orvosok és a pedagógusok örvendenek.

Az IRES szerint a felmérés december 4. és 17. között készült 1012 fős, országosan reprezentatív mintán, és az eredmények hibahatára ±3,1 százalék.

Kiemelt kép: Kelemen Hunor, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) elnöke sajtótájékoztatót tart a megismételt romániai elnökválasztás második fordulója után az RMDSZ kolozsvári székházában 2025. május 18-án. MTI/Kiss Gábor.