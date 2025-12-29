A Kreml szerint az ukránok megpróbálták megölni Vlagyimir Putyint, Zelenszkij szerint ez hazugság

A Kreml szerint Ukrajna dróntámadást kísérelt meg Vlagyimir Putyin orosz elnök állami rezidenciája ellen, miközben az orosz–ukrán háború lezárásáról szóló előrehaladott tárgyalások zajlottak. Volodimir Zelenszkij cáfolta az állítást, miközben Oroszország tájékoztatta Donald Trumpot is a támadásról, és közölték, hogy a történtek miatt változik az álláspontjuk a tárgyalást illetően.

Szergej Lavrov orosz külügyminiszter állítása szerint

Ukrajna összesen 91 nagy hatótávolságú drónt vetettek be a Novgorodi területen található elnöki rezidencia ellen.

Lavrov azt állította, hogy az orosz légvédelem megsemmisítette az összes nagy hatótávolságú drónt, senki sem sérült meg és nem keletkezett kár sem. Az orosz külügyminiszter azonban azt is hozzátette, hogy

az ilyen cselekményeknek következményei lesznek, és közölte, hogy a történtek miatt változni fog Moszkva tárgyalási pozíciója.

Elmondta, hogy az orosz fegyveres erők már kiválasztották a megtorló csapások célpontjait, és kijelentette, hogy a támadást „állami terrorizmusnak” tekintik.

Zelenszkij cáfol

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök határozottan tagadta az orosz vádakat, azokat egyszerű hazugságnak nevezte – írja a Daily Mail alapján a Mandiner. A feszültséget azonban megalapozta az, hogy az ukrán elnök karácsonyi beszédében Putyin haláláról beszélt, miközben Ukrajna számára békét és biztonságot sürgetett.

Az ukrán elnök álláspontja szerint a hamis vádak a béketárgyalások aláásására irányuló kísérlet részét képezik, és azt is hozzátette, hogy Moszkva szerinte ezzel készíti elő a terepet a kijevi kormányépületek megtámadására.

A fejlemények abból a szempontból is érzékeny pillanatban történtek, hiszen Moszkva és Washington egyaránt úgy látja, hogy a béketárgyalások közel járnak a lezáráshoz. Donald Trump amerikai elnök szerint már csak néhány, rendkívül vitás kérdés – köztük a Donbász jövője – akadályozza a megállapodást, amelyről Zelenszkijjel Floridában is egyeztetett – jegyezte meg a Mandiner.

A Daily Mail cikke szerint

a célpont Vlagyimir Putyin híres valdaji rezidenciája lehetett, amely stratégiai és szimbolikus jelentőségű helyszín: egy titkos, luxuskomplexum Moszkva és Szentpétervár között félúton.

Azt nem erősítették meg, hogy az orosz elnök a feltételezett támadás idején ott tartózkodott volna, de az ügy újabb árnyékot vethet a békefolyamatra, amelyet a felek már a végjáték küszöbének tekintenek.

Az oroszok szerint Putyin tájékoztatta Trumpot is a történtekről – az elnök tanácsadója is arról beszélt, hogy változtatnak a tárgyalási pozíciójukon

„Putyin felhívta kollégája figyelmét arra, hogy gyakorlatilag közvetlenül azután, hogy az amerikai fél sikeresnek ítélte a Mar-a-Lago-i tárgyalási fordulót, a kijevi rezsim nagyszabású, nagy hatótávolságú drónok bevetésével végrehajtott terrorista támadást indított. Egyértelműen kijelentettük, hogy az ilyen meggondolatlan terrorista cselekmények természetesen nem maradnak válasz nélkül” – jelentette ki a RIA Novosztyi szerint hétfőn kora este Jurij Uszakov, az orosz elnök tanácsadója. Állítása szerint Donald Trump megdöbbent és felháborodott a Putyin rezidenciája elleni támadáson.

A tanácsadó hozzátette: Oroszország álláspontját számos, az Egyesült Államokkal korábban kötött megállapodás és az Ukrajnával kapcsolatos tárgyalásokon hozott határozat alapján fogják felülvizsgálni.

„Ez nagyon egyértelműen ki lett mondva. Az amerikaiaknak ezt meg kell érteniük. Tekintettel Kijev által elkövetett állami terrorizmusra, az orosz fél nem tehet mást” – közölte Usakov.

Kiemelt kép: Vlagyimir Putyin orosz elnök év végi sajtóértekezletén a moszkvai Gosztyinnij Dvorban 2025. december 19-én. MTI/EPA/Szergej Ilnyickij.