Vlagyimir Putyin táviratban üdvözölte Donald Trumpot karácsony alkalmából

Vlagyimir Putyin orosz elnök karácsony alkalmából üdvözlő táviratot küldött amerikai hivatali kollégájának, Donald Trumpnak – közölte csütörtökön Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője.

Az orosz elnök sajtótitkára hozzátette, hogy jelenleg nem szerepel a tervek között a két vezető személyes kapcsolatfelvétele. Közölte azt is, hogy Oroszország még tanulmányozza az ukrajnai rendezésre vonatkozó békeszerződés tervezetét, amelyet Kirill Dmitrijev, az orosz elnök különmegbízottja juttatott el Moszkvába a miami amerikai-orosz tárgyalások után a helyszínről. Mint mondta, Moszkva ezután az elnök döntésének megfelelően folytatja a tárgyalást Washingtonnal.

„Láttuk a híreket (Volodimir) Zelenszkij (ukrán elnök) tegnapi, valóban furcsa karácsonyi beszédéről. Kulturálatlanul, haragosan viselkedett. Olyan volt, mint egy nem teljesen épelméjű ember”

– mondta Peszkov, utalva arra a beszédre, amelyben Zelenszkij Putyin haláláról beszélt. „Felmerül a kérdés, hogy képes-e épeszű döntéseket hozni a politikai és diplomáciai eszközökkel történő rendezés érdekében” – tette hozzá.

Peszkov megerősítette, hogy Moszkva és Párizs kapcsolatba lépett Laurent Vinatier francia állampolgár ügyében, akit kémkedés vádjával 2024-ben háromévi szabadságvesztésre ítéltek Oroszországban, mert megsértette a „külföldi ügynöknek” minősített személyekre vonatkozó szabályokat. A szóvivő hozzátette, hogy orosz részről egy ajánlat is elhangzott és most „a francia térfélen van a labda”.

A tudományos kutató ügyét a TF1 francia televízió tudósítója vetette fel Putyin évértékelő sajtótájékoztatóján, jelezve, hogy az illetőt „kémkedéssel vádolják, ami rontja a helyzetét”. Az orosz elnök azt mondta akkor, hogy először hall az ügyről, de mindenképpen utánajár, és ha „van bármi esély a kérdés pozitív megoldására”, akkor minden szükséges lépést megtesz. Peszkov az ügy kényes mivoltára hivatkozva nem bocsátkozott részletekbe az orosz-francia kapcsolatfelvétel ügyében.

