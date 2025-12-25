Tűzparancsot adott Észtország: ha átlépnek az orosz katonák a határon, akkor meghalnak

Margus Tsahkna észt külügyminiszter egy interjúban kijelentette, hogy az észt határt átlépő orosz katonákat erőszakkal fogják fogadni, ha ismét megsértik az országhatárt.

A külügyminiszter egy lengyel lapnak adott interjúban figyelmeztetett, hogy az észt határ átlépését megkísérlő orosz „kis zöld emberkék” halálos erővel fognak találkozni – írja a Kyiv Post (a „kis zöld emberkék” azokra a jelöletlen egyenruhás orosz katonákra utal, akiket a Krím félsziget 2014-es elfoglalásakor is látni lehetett).

A legutóbbi orosz határincidensekkel kapcsolatban Tsahkna a lengyel o2.pl portálnak nyilatkozva elmondta, hogy az észt csapatok mostantól „lelövik őket”, ha átlépik a határt.

„Hadd fogalmazzak egyértelműen: ha a kis zöld emberkék átlépik a határt, lelőjük őket. Ez lesz a következmény, erről nincs vita. Ha Oroszország nem biztos abban, hogy valóban reagálunk, akkor megpróbálhatnak minket tesztelni”

– mondta Tsahkna.

Az észt hatóságok az előző héten tettek jelentést egy incidensről, amelyben állításuk szerint több orosz katona is átlépte az ország határát a Narva folyónál, és körülbelül 20 percig ott is maradtak. Akkor Igor Taro észt belügyminiszter még úgy nyilatkozott: túl korai lenne megállapítani, hogy a határátlépés véletlen volt-e, vagy szándékos provokáció.

Margus Tsakhna most azonban azt hangsúlyozta, hogy ehhez hasonló incidensek történtek már korábban is.

„Nem ez volt az első alkalom, hogy láttuk őket. Folyamatosan figyeljük őket, például sok különböző jelentés érkezik Narvából, amely egy határváros”

– mondta.

A Narva folyónál Észtország és Oroszország évek óta tartó tárgyalások ellenére sem ratifikálta a hivatalos határszerződést. Az észt-orosz határon októberben is volt legalább egy incidens, novemberben pedig az orosz Wagner zsoldoscsoport zászlaja alatt közlekedő határőrhajót láttak a folyón járőrözni.

Az észt kormány még korábban, 2025 elején bejelentette, hogy katonai bázist kíván létrehozni a folyóval azonos nevű Narva városában. Narva az EU és a NATO területének keleti szélén fekszik, ráadásul az 56 ezer főnyi lakosú városban a lakosság mintegy 96 százaléka oroszul beszél.

„Egyértelmű jelzést adunk a város lakóinak az észt állam jelenlétéről. Narva lakói megszokhatják, hogy a katonaság része a mindennapi városi életüknek. És bizonyos értelemben ez a lépés azt is demonstrálja, hogy Narva Észtország szerves része” – mondta akkor Vahur Karus vezérkari főnök. az észt közmédia, az ERR idézete szerint.

Kiemelt kép: Az észt hadsereg tartalékos katonái járõröznek az észt-orosz határ 40 kilométeres szakaszán, egy elõre be nem jelentett hadgyakorlat során, az észtországi Meremae közelében 2021. november 20-án. MTI/EPA/Valda Kalnina.