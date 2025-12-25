Titkos dokumentumok láttak napvilágot: Oroszország NATO-csatlakozásáról és Ukrajna „eladományozásáról” beszélt Vlagyimir Putyin

Az amerikai Nemzeti Biztonsági Archívum (NSA) által indított információszabadság-per eredményeként kedden nyilvánosságra hozták Vlagyimir Putyin és George W. Bush amerikai elnök 2001 és 2008 közötti találkozóinak és telefonbeszélgetéseinek jegyzőkönyveit. A beszélgetésekből többek közt látszik, hogy miként beszélt az orosz elnök már a kétezres évek elején is az egykori szovjet tagköztársaságokról, és hogy miként romlott meg fokozatosan az amerikai-orosz viszony az évek során.

Az NSA szerint a nyilvánosságokra került dokumentumokból kitűnik, hogy 2001-ben Putyin még Bush közeli szövetségese volt, mivel mindketten a terrorizmus elleni küzdelemre összpontosítottak – Putyin Csecsenföldön, Bush pedig az Al-Kaida ellen. Olyannyira szoros volt a viszony, hogy Bush egy alkalommal azt mondta Putyinnak:

„Te az a fajta ember vagy, akit szívesen látnék magam mellett a lövészárokban.”

Ezzel szemben Bush hivatali idejének végére Putyin több alkalommal is élesen bírálta az Egyesült Államok politikáját – például az iraki inváziót és a NATO bővítését – többek között a híres 2007-es müncheni beszédében, és a viszonyuk romlása meglátszott a két elnök 2008-as megbeszélésen is. Bush emellett egy 2008-as telekonferencián is panaszkodott, hogy Putyin „nagyon hatékony, amikor keménynek és szigorúnak kell lenni”, ezért azt kérte a bukaresti NATO-csúcstalálkozó részvevőitől, hogy „úriemberként” viselkedjen, ne veszélyeztessék a Szocsiba tervezett látogatását.

Ukrajna „eladományozásától” és Oroszország NATO-csatlakozásától indult a történet

Az NSA összefoglalója szerint 2001-es, első személyes találkozón, amelyet a szlovéniai brdói kastélyban rendeztek meg Vlagyimir Putyin és George W. Bush kölcsönös tiszteletüket fejezték ki egymás iránt, és szoros kapcsolat kialakítására törekedtek.

A rövid négyszemközti találkozón az amerikai-orosz kapcsolatok legfontosabb kérdéseit érintették, mint például a stratégiai stabilitás, az ABM-szerződés, a nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozása, Irán és Észak-Korea helyzete, valamint a NATO bővítése. A találkozón Putyin az amerikai elnöknek mesélt egyebek mellett a vallási nézeteiről és a dácsájában történt tűzvészt átvészelő keresztjéről is.

miközben Bush elmondta orosz kollégájának, hogy szerinte Oroszország a Nyugat része, és nem ellenség – bár kérdéseket vetett fel az oroszországi sajtószabadsággal és a csecsenföldi katonai akciókkal kapcsolatban.

Putyin mindeközben inkább a terrorizmus és a biztonsági fenyegetések elleni küzdelem szükségességéről szeretett volna beszélni: az NSA szerint a leirat alapján az orosz elnök „asszertív, uralja a beszélgetést, és eltereli Bush kérdését a sajtó korlátozásáról”. Majd egy rövid történelemleckét is tart Bushnak, arról, hogy saját értelmezésében szerint mi is történt a Szovjetunió felbomlásakor.

„Mi történt valójában? A szovjet jó szándék önként megváltoztatta a világot. És az oroszok önként feladtak több ezer négyzetkilométernyi területeket. Hallatlan dolog. Ukrajna – amely évszázadokig Oroszország része volt –, eladományozva. Kazahsztán, eladományozva. A Kaukázus is. Nehéz elképzelni, és ezt a pártvezetők tették”

– mondta Putyin a jegyzőkönyv szerint.

Speaking during a private 2001 meeting with President George W. Bush, Vladimir Putin described the collapse of the Soviet Union as a voluntary process that left Russia weakened and exposed. “What really happened?” Putin asked, saying that Soviet “good will changed the world” and… pic.twitter.com/keeYCKphNf — Clash Report (@clashreport) December 24, 2025

Az orosz elnök ezután még felvetette a NATO bővítésének kérdését is, amelyet akkor még nem ellenzett – sőt, arra is utalt, hogy akár Oroszország is csatlakozhatna a blokkhoz. „Most térjünk vissza a NATO bővítéséhez. Ismerik álláspontunkat. Fontos kijelentést tett, amikor azt mondta, hogy Oroszország nem ellenség”– fogalmazott Putyin, majd nem sokkal később hozzátette: „Csak rendkívüli szükség esetén lépnünk szövetségre másokkal. De úgy érezzük, hogy kizárnak minket a NATO-ból. Ha Oroszország nem tagja ennek, természetesen úgy érzi, hogy kizárják.”

E ponton utalt arra is, hogy 1954-ben a Szovjetunió is csatlakozási kérelmet nyújtott be a NATO-hoz, amelyet akkor – elmondása szerint – négy feltételre hivatkozva utasítottak el, de ezek az akadályok 2001-es találkozó idejére mind elhárultak.

„Most már minden feltétel teljesül. Talán Oroszország is szövetséges lehetne”

– fogalmazott Vlagyimir Putyin, hozzáfűzve azt is: „De az igazi kérdés az, hogy hogyan kapcsoljuk össze Oroszországot a civilizált világ többi részével”.

Figyelemreméltó az is, hogy az orosz elnök 2001-ben még sokkal óvatosabbnak mutatkozott azzal kapcsolatban, hogy beleszóljon abba, hogy más országok milyen katonai szövetségekhez csatlakoznak.

„A tény az, hogy a NATO bővül, és nekünk nincs beleszólásunk ebbe.”

– mondta ezzel kapcsolatban Putyin Bushnak.

A második találkozón az amerikaiak nukleáris titkokról osztottak meg információkat, miközben Putyin bevallotta, hogy kész volt meghalni a kommunizmusért

A második beszélgetésre 2005-ben, a Fehér Ház Ovális Irodájában került sor, és itt még szintén jó viszony látható a felek közt. A találkozón főként a nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozásával, valamint az Iránnal és Észak-Koreával kapcsolatos amerikai-orosz együttműködéssel kapcsolatos kérdéseket tárgyalták meg.

A beszélgetés során a felek hasonló álláspontot képviselnek Irán és Észak-Korea ügyében, Putyin pedig „lelkes és támogató partnerként mutatkozik be”. George W. Bush mindeközben Iránra utalva azt mondja Putyinnak:

„Nincs szükségünk egy tucat vallási fanatikusra, akik nukleáris fegyverekkel rendelkeznek”.

Putyin részletesen ismerteti Bush-nak Oroszország álláspontját és aggályait Irán nukleáris programjával kapcsolatban, valamint azokat az okokat, amelyek miatt Oroszország részt vesz egy iráni reaktorprojektben. Putyin megkérdezi Bush-tól, hogy az Egyesült Államok fejleszt-e kis méretű nukleáris fegyvert. Erre Donald Rumsfeld akkori védelmi miniszter részletesen elmagyarázza az ilyen típusú fegyverek tervezésével kapcsolatos tényleges megbeszéléseket, majd Bush azt mondja: „Rumsfeld most elárulta az összes titkunkat” – mire Putyin azt válaszolja, hogy azokat már amúgy is elolvasta az interneten.

A két elnök tréfálkozott is a megbeszélésen, Észak-Koreára kitérve pedig Putyin leírja a közelmúltbeli látogatását az országban, és hirtelen betekintést enged Bushnak a kommunista ideológiához való korábbi elkötelezettségébe:

„Régebben a kommunista párt tagja voltam. Hittem a kommunizmus eszméiben. Készen álltam meghalni értük. Hosszú út vezet a belső átalakuláshoz. Az emberek korlátozottak a saját kis világukban. És sokan őszintén hisznek abban, amiben hisznek”

– mondta erről.

A harmadik találkozó: fagyos környezet, fagyosodó viszony, burkolt fenyegetés, de még van konstruktív párbeszéd

A Putyin és Bush közti utolsó, 2008-as találkozóra (amely a már említett bukaresti csúcstalálkozót követte) az orosz elnök rezidenciáján, a Fekete-tenger partján fekvő Szocsiban került sor. A jegyzőkönyv szerint itt „a hangnem feltűnően eltér a korábbi beszélgetésektől, ahol mindkét elnök minden kérdésben együttműködést ígért és elkötelezettségét fejezte ki a szoros személyes kapcsolatok iránt”– írta az NSA.

Mint írták, a bukaresti csúccsal összefüggésben „feszültségek alakultak ki az Egyesült Államok kampánya miatt, amely Grúzia és Ukrajna NATO-ba való felvételét szorgalmazta”. „Putyin szívélyes házigazda, Bush pedig udvarias vendég, de nem tudják elkerülni a nézeteltéréseket” – tették hozzá. Ugyanakkor fontosnak nevezték, hogy

ezen a találkozón a két fél még mindig képes volt konstruktív módon megvitatni a lényegi kérdéseket.

Putyin például elmagyarázta az orosz álláspontot a Lengyelországban és Csehországban telepített rakétavédelmi rendszerrel kapcsolatban – Bush pedig, noha nem változtat álláspontján, meghallgatta az aggályokat. A bukaresti beszélgetésekre áttérve Putyin kijelentette, hogy határozottan ellenzi Ukrajna és Grúzia NATO-tagságát,

majd azt mondta, hogy Oroszország a NATO-ellenes erőkkel fog együttműködni Ukrajnában, és „folyamatosan problémákat fog okozni” az országban, mert aggódik „a katonai bázisok és új katonai rendszerek Oroszország közelében történő telepítésének veszélye miatt”.

Erre válaszolva Bush kifejezte csodálatát azzal kapcsolatban, hogy az orosz elnök milyen hatékonyan tudja előadni az ügyét. „Az egyik dolog, amit csodálok benned, az az, hogy nem féltél ezt elmondani a NATO-nak. Ez nagyon csodálatra méltó. Az emberek figyelmesen hallgattak, és nem volt kétségük a álláspontodról. Szép teljesítmény volt” – mondta az amerikai elnök Putyinnak.

Ugyanakkor a megbeszélések konstruktív jellegét tükrözi, hogy az orosz elnök erre reagálva még hozzáfűzte azt: „Nem zárnám ki, hogy a jövőben javulhatnak az orosz-NATO kapcsolatok, az amerikai-orosz kapcsolatokkal együtt.”

Bár ezzel kapcsolatban Bush meglehetősen szkeptikusnak mutatkozott, mondván: „Ami aggaszt, az az, hogy az amerikai-orosz kapcsolatok nem lesznek jobbak, mint amilyenek nekünk vannak. A történelem azt mutatja, hogy ez nagyon jó. Nem vagyok biztos a következő csoportban – nem Medvegyevben, hanem azokban, akik utánam jönnek. Remélem, hogy mi ketten példát mutathatunk arra, hogyan lehet megoldani a problémákat.” Ezzel pedig Putyin is egyetértett, és azt mondta, hogy „sok olyan probléma, ami most aggaszt minket, a jövőben másként fog megjelenni”.

Kiemelt kép: Vlagyimir Putyin orosz elnök felszólal a globális atomenergetikai fórum csúcsszintû tanácskozásán a moszkvai Összoroszországi Kiállítási Központban 2025. szeptember 25-én, a kezdõnapon. A nemzetközi rendezvény szeptember 28-ig tart. MTI/EPA/Reuters pool/Jevgenyija Novozsenyina.