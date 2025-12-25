Műsorújság
Donald Trump palesztin származású jelöltje győzött a hondurasi elnökválasztáson

Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2025.12.25. 12:12

Külpolitika

| Szerző: hirado.hu
A Donald Trump amerikai elnök által támogatott Nasry Asfura konzervatív üzletembert hirdették ki győztesnek a hondurasi elnökválasztáson szerdán, három héttel a voksolás után.

A 67 éves, palesztin bevándorló családból származó Asfura, volt tegucigalpai polgármester január 27-én lép hivatalba.

Fő ellenfele, a jobboldali televíziós kommentátor Salvador Nasralla szabálytalanságokra hivatkozva a szavazatok újraszámlálását kérte.

Nasry Asfura a szavazatok 40,3 százalékát kapta, Nasralla 39,5, Rixi Moncada, Xiomara Castro leköszönő elnök jelöltje pedig 19,19 százalékot kapott a hivatalos eredmények szerint.

Az eredmények közzététele után Marco Rubio amerikai külügyminiszter az X közösségi portálon közleményben üdvözölte az „egyértelmű” és „vitathatatlan” győzelmet, és felszólította valamennyi felet, hogy „tartsák tiszteletben az eredményeket”.

Az amerikai elnök a szavazás előtt támogatásáról biztosította Asfurát.

A november 30-i egyfordulós voksolás előtt Donald Trump azt mondta, hogy csökkenti a Hondurasnak – amely az egyik legszegényebb latin-amerikai ország – nyújtott támogatást, ha nem az általa támogatott jelölt győz.

Kiemelt kép: Donald Trump amerikai elnök bejelenti az államilag támogatott gyógyszerek árának csökkentését a washingtoni Fehér Ház Roosevelt-termében tartott sajtóértekezleten 2025. december 19-én. Trump július végén felszólította a hazai gyógyszergyárakat az állami egészségbiztosítás listáján szereplő gyógyszerek fogyasztói árának mérséklésére, kormányzati kényszerítő eszközt is kilátásba helyezve. MTI/EPA pool/Will Oliver.

Donald Trump Egyesült ÁllamokHonduras

