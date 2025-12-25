Donald Trump palesztin származású jelöltje győzött a hondurasi elnökválasztáson

A Donald Trump amerikai elnök által támogatott Nasry Asfura konzervatív üzletembert hirdették ki győztesnek a hondurasi elnökválasztáson szerdán, három héttel a voksolás után.

A 67 éves, palesztin bevándorló családból származó Asfura, volt tegucigalpai polgármester január 27-én lép hivatalba.

Fő ellenfele, a jobboldali televíziós kommentátor Salvador Nasralla szabálytalanságokra hivatkozva a szavazatok újraszámlálását kérte.

Nasry Asfura a szavazatok 40,3 százalékát kapta, Nasralla 39,5, Rixi Moncada, Xiomara Castro leköszönő elnök jelöltje pedig 19,19 százalékot kapott a hivatalos eredmények szerint.

JUST IN: Trump-backed conservative candidate Nasry Asfura declared winner of Honduras’ presidential vote — (AP) https://t.co/jdw6VXm6Zn pic.twitter.com/hvhwDL5c7m — InteractivePolls (@IAPolls2022) December 24, 2025

Az eredmények közzététele után Marco Rubio amerikai külügyminiszter az X közösségi portálon közleményben üdvözölte az „egyértelmű” és „vitathatatlan” győzelmet, és felszólította valamennyi felet, hogy „tartsák tiszteletben az eredményeket”.

Az amerikai elnök a szavazás előtt támogatásáról biztosította Asfurát.

A november 30-i egyfordulós voksolás előtt Donald Trump azt mondta, hogy csökkenti a Hondurasnak – amely az egyik legszegényebb latin-amerikai ország – nyújtott támogatást, ha nem az általa támogatott jelölt győz.

