Az Európai Bizottság elítélte, hogy Washington beutazási tilalmat rendelt el öt európai tisztségviselő ellen

Az Európai Bizottság elítélte, hogy az amerikai külügyminisztérium beutazási tilalmat rendelt el öt európai, köztük egy volt EU-s tisztségviselő ellen, az online tér „cenzúrázására” hivatkozva.

„Az Európai Bizottság határozottan elítéli az Egyesült Államok döntését, amely utazási korlátozásokat vezet be öt európai személlyel, köztük Thierry Breton volt európai biztossal szemben” – fogalmazott közleményében a brüsszeli testület szerdán.

Kijelentették: a szólásszabadság alapvető jog Európában, és az Egyesült Államokkal közösen képviselt érték a demokratikus világban.

„Az EU egy nyitott, szabályokon alapuló egységes piac, ahol szuverén jogunk van a gazdasági tevékenységet demokratikus értékeinkkel és nemzetközi kötelezettségvállalásainkkal összhangban szabályozni” – fogalmaztak.

Az uniós bizottság hangsúlyozta: az EU digitális szabályai biztonságos, tisztességes és egyenlő versenyfeltételeket szavatolnak minden vállalat számára, tisztességesen és megkülönböztetés nélkül alkalmazva. Közölték: az Európai Bizottság magyarázatot vár az Egyesült Államok hatóságaitól, miközben továbbra is együttműködik Washingtonnal. „Szükség esetén azonban gyors és határozott válaszlépéseket teszünk szabályozási autonómiánk védelme érdekében az indokolatlan intézkedésekkel szemben” – tette hozzá közleményében az uniós bizottság.

António Costa, az Európai Tanács elnöke a közösségi oldalán közzétett üzenetében azt írta: a most bejelentett amerikaiakhoz hasonló intézkedések elfogadhatatlanok szövetségesek, partnerek és barátok között. Az EU határozottan kiáll a szólásszabadság, a tisztességes digitális szabályok és szabályozási szuverenitása mellett – hangoztatta Costa.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke üzenetében kijelentette: a szólásszabadság az erős és élettel teli európai demokráciák alapja. „Büszkék vagyunk rá. Meg fogjuk védeni, mert az Európai Bizottság az értékeink őrzője” – hangsúlyozta az uniós bizottság elnöke.

Az Egyesült Államok öt európai – köztük Thierry Breton volt európai uniós biztos – ellen vezetett be beutazási tilalmat; a lépést az amerikai külügyminisztérium keddi közleménye az amerikai online platformok cenzúrázásával indokolta. Az öt érintett a tárca közleménye szerint „cenzúrát próbált rákényszeríteni az amerikai platformokra, igyekezve elnyomni azokat az amerikai nézőpontokat, amelyekkel nem értenek egyet”.

Emmanuel Macron szerint az amerikai beutazási tilalom megfélemlítés és kényszerítés

A francia elnök „megfélemlítésnek és kényszerítésnek” nevezte az öt európai tisztségviselővel, köztük a francia Thierry Breton volt európai uniós biztossal szemben elrendelt amerikai beutazási tilalmat.

„Franciaország elítéli az Egyesült Államok által Thierry Breton és négy másik európai tisztségviselő ellen elrendelt, vízumkorlátozással kapcsolatos intézkedéseket. Ezek az intézkedések egyenértékűek a megfélemlítéssel és a kényszerítéssel, amelynek célja az európai digitális szuverenitás aláásása ” – írta Macron az X közösségi portálon.

A francia kormány szintén elítélte a tilalmat, Jean-Noël Barrot külügyminiszter pedig az X-en védelmébe vette a DSA-t, az Európai Unió digitális szolgáltatásokról szóló rendelkezését, amely – mint mondta – biztosítja, hogy „ami tilos offline, az tilos online is”, és semmilyen módon nem sérti az Egyesült Államokat. „Európa népei szabadok és szuverének, és nem tűrik, hogy mások szabják meg a digitális terüket alakító törvényeket” – szögezte le.

A német kormány szerdán szintén bírálta az online abúzusok ellen küzdő németországi HateAid szervezet két ügyvezető igazgatójára, Anna-Lena von Hodenbergre és Josephine Ballonra elrendelt amerikai vízumtilalmat. Von Hodenberg októberben – a digitális térben tapasztalható erőszak elleni küzdelméért – megkapta a német szövetségi köztársaság érdemrendjét.

„A HateAid a törvénytelen digitális gyűlöletbeszéd áldozatait támogatja. A szervezet jelentősen hozzájárul a személyiségi jogoknak a digitális térben történő védelméhez ”– mondta Stefanie Hubig német igazságügy-miniszter. „Bárki, aki ezt cenzúrának nevezi, hamis színben tünteti fel az alkotmányos rendszerünket” – tette hozzá.

Johann Wadephul német külügyminiszter elfogadhatatlannak nevezte az amerikai vízumtilalmat. A DSA-ra utalva Wadephul kijelentette: a törvénykezés biztosítja, hogy ami offline illegális, az online is törvénytelen.

Kiemelt kép: Brüsszel, 2024. március 5.Thierry Breton, az Európai Bizottság (EB) uniós belsõ piacért felelõs tagja sajtóértekezletet tart a bizottságnak az európai védelmi ipar megerõsítésére vonatkozó terveit ismertetõ ülése után Brüsszelben 2024. március 5-én.MTI/EPA/Olivier Matthys.