Már az ukránok szenvedése miatt is Orbán Viktort hibáztatja Zelenszkij

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök egy sajtótájékoztatón a magyar miniszterelnököt hibáztatta az ukrán nép szenvedése miatt.

Zelenszkij még egy hétvégi sajtótájékoztatón beszélt a béketárgyalásoknál, ahol az Ukrajnának adott biztonsági garanciák közt emlegette az ország európai uniós csatlakozását is. „Ukrajna tagságát a biztonsági garancia egyik elemének tekintjük. Az EU vezetői úgy vélik, hogy ezek nagyon erős biztonsági garanciák Ukrajna számára. Ezt mondja nekem Ursula (von der Leyen) és Antonio (Costa), valamint sok más vezető is” – fogalmazott az ukrán elnök az Európai Bizottság és az Európai Tanács elnökét emlegetve.

Majd hozzátette: „Orbán egyértelműen érti, hogy számunkra ezek biztonsági garanciák. De számára ma, úgy gondolom, az EU-tagságunk egy választási verseny, egy választási folyamat.”

„Úgy gondolom, hogy ő elsősorban önmagára gondol. Tehát egy ember önmagára gondol, és (emiatt) az egész nemzet szenved. Bár én azt mondanám, hogy kettő is, mert ez nem erősíti Ukrajna és Magyarország, az ukránok és a magyarok közötti barátságot”

– mondta Volodimir Zelenszkij az Ukrinform állami hírügynökség szerint.

Az ukrán elnök hozzáfűzte még azt is, hogy szerinte az ukrán uniós csatlakozás „megállíthatatlan”. Állítása szerint Donald Trump amerikai elnök is elismeri, hogy Ukrajna csatlakozása az Európai Unióhoz egy biztonsági garanciát jelent, és tisztában van azzal, hogy ez hatással lesz Ukrajna gazdasági és energetikai stabilitására.

Kiemelt kép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök sajtóértekezletet tart diplomáciai szolgálat napja alkalmából Kijevben 2025. december 22-én (Fotó: MTI/EPA/Szerhij Dolzsenko)