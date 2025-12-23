„Az ő fiát már semmi nem hozza vissza” – Szentkirályi Alexandra meglátogatott egy kárpátaljai édesanyát

Szentkirályi Alexandra, a Fidesz budapesti frakcióvezetője videót posztolt egy olyan édesanyánál tett látogatásáról, aki az ukrajnai háborúban elvesztette a fiát.

„Vannak dolgok, amikbe nem lehet és nem is szabad beletörődni. Ez a kárpátaljai édesanya a háborúban veszítette el a fiát. Egy életet, egy jövőt, egy nevet, amit már csak emlékek őriznek. Nincs az a magyarázat, nincs az az eszme, nincs az a jelszó, ami ezt jóvá tudná tenni. Az ő fiát már semmi nem hozza vissza” – írta Szentkirályi Alexandra a videót kommentálva, majd hozzátette:

„De éppen ezért nem engedhetjük, hogy a háborús láz úrrá legyen Európán. Nem engedhetjük, hogy az erőszak megszokottá váljon, hogy a veszteség statisztikává silányuljon, hogy újabb anyák és nagyanyák álljanak ugyanilyen csendes fájdalomban.”

„A múltat nem tudjuk megváltoztatni. De a jövőt igen. A következő fiúkat még megmenthetjük. Azokat, akik ma még élnek, remélnek, terveznek. Azokat, akiknek nem kellene fegyvert fogniuk, csak azért, mert mások a háború finanszírozását választják. Nem lehet beletörődni a háborúba. Ezért kell kiállni a béke mellett” – fogalmazott.

Kiemelt kép: Szentkirályi Alexandra, a Fidesz–KDNP frakcióvezetője felszólal a Fővárosi Közgyűlés ülésén a Városháza dísztermében 2025. február 26-án (Fotó: MTI/Purger Tamás)