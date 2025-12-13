Több mint száz politikai foglyot adott át Minszk Ukrajnának

Fehéroroszország átadott 114 embert Ukrajnának, köztük ukrán állampolgárokat – tudatta az ukrán katonai hírszerzés, miután Minszk bejelentette, hogy Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnök kegyelmet adott szombaton 123 politikai fogolynak, és kiengedték őket a börtönből.

„Ez a fontos humanitárius esemény a fehérorosz féllel folytatott előzetes tárgyalások, az amerikai partnerek aktív közreműködése és az ukrán koordinációs központ munkája révén vált lehetővé” – írta az ukrán hírszerzés közleményben.

Az ukrán fél részéről a műveletet a helyszínen közvetlenül Kirilo Budanov vezérőrnagy, a katonai hírszerzés főnöke irányította.

A visszaszállítottak között ukrán civilek is vannak, akiket a fehérorosz hatóságok az ukrán különleges szolgálatokkal való együttműködéssel vádoltak – tették hozzá. A legfiatalabb közülük egy 25 éves férfi, akinek a feleségét már korábban szabadon engedték a fehéroroszok. A tájékoztatás szerint átadtak Ukrajnának fehérorosz állampolgárokat is, akiket politikai okból ítéltek hosszú börtönbüntetésre. A szükséges orvosi ellátás után és saját kérésükre a szabadon engedett fehérorosz állampolgárokat Lengyelországba, illetve Litvániába szállítják – közölték.

A hírszerzés köszönetet mondott a foglyok szabadon bocsátásában való közreműködéséért az Egyesült Államoknak, Donald Trump amerikai elnöknek, John Coale fehérorosz ügyekben illetékes amerikai elnöki különmegbízottnak, valamint Christopher Smithnek, az Egyesült Államok európai ügyekért felelős helyettes államtitkárának. Kiemelte, hogy Kijev kész a konstruktív együttműködés folytatására a fehérorosz féllel olyan humanitárius kérdésekben, amelyek az ukrán állampolgárok visszatérését és más civilek szabadon engedését érintik.

„Minden szabadon engedett ukrán és külföldi állampolgár meg fogja kapni a szükséges segítséget” – írta a hírszerzés.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Telegramon közölte, hogy öt ukrán állampolgár van a szabadon engedett foglyok között.

„Az Egyesült Államok aktív szerepének és hírszerzéseink együttműködésének köszönhetően jelenleg körülbelül száz ember, köztük öt ukrán szabadult ki. Szükség esetén a szomszédos európai országok speciális szolgálatait is bevonjuk” – írta bejegyzésében az elnök.

Zelenszkij ezenfelül utasította az ukrán katonai hírszerzést és a hadifoglyok ügyeivel foglalkozó koordinációs törzsben képviselettel rendelkező minden szolgálatot, hogy „maximálisan fokozzák tevékenységüket az orosz irányban, hogy még az új év előtt ukrán hadifoglyok nyerhessék vissza szabadságukat”.

„Nem felejtjük el egyetlen emberünket sem, akik még mindig orosz fogságban vannak” – tette hozzá az ukrán elnök.

