Videón a venezuelai tankerhajó elleni amerikai kommandós támadás: 95 millió dollárnyi olajat foglalt le Donald Trump

Napvilágot látott egy videófelvétel arról az akcióról, amelyben az amerikaiak lefoglaltak egy tankerhajót Venezuela partjainál. Úgy tudni, hogy a jármű 95 millió dollárnyi rakományt szállított. A Fehér Ház csütörtök este bejelentette: a hajó úton van egy amerikai kikötő felé.

Mint előzőleg írtuk, az Egyesült Államok szerda lefoglalta a Skipper nevű nyersolajszállító szupertankert Venezuela partjainál – a hírt Donald Trump jelentette be. „Most foglaltunk le egy tankert Venezuela partjainál, nagy tankert, nagyon nagyot, valójában a legnagyobbat, amit valaha lefoglaltak” – jelentette be az amerikai elnök. Arra a kérdésre, hogy mi lesz az olajjal, azt válaszolta: „Gondolom, megtartjuk.”

Videón a támadás

Az akcióról csütörtökön napvilágot látott egy videófelvétel is,

amelyen látható, hogy az amerikai kommandósok miként foglalták el a hajót.

A videót Pam Bondi igazságügyi miniszter tette közzé. A CNN-nek nyilatkozva Cedric Leighton, az amerikai légierő nyugalmazott ezredese részletesen ki is elemezte a felvételt.

Leighton azt mondta: a videón látható fegyveresek az amerikai partiőrség különleges műveleti erőiben szolgálnak; elmondása szerint egy-egy ilyen egység létezik az Egyesült Államok keleti és nyugati partján is. Állítása szerint ezen a videón a keleti parti csapat látható,

és a felvételen látszik az is, hogy először a hajó legfontosabb helyszínét foglalták el, ahonnan a járművet irányítani lehet.

Megjegyezte: az efféle hajók rendszerint a közel-keleti kikötőkből szállítanak olajat más országokba, és hozzátette: „az is érdekes”, hogy a hajónak „valószínűleg” egy orosz oligarcha a tényleges tulajdonosa (a legutóbbi hírek szerin egyébként a Skipper – hamisan – guyanai zászló alatt hajózott az akció idején).

Ezzel kapcsolatban a BBC közölte, hogy a hajót tulajdonló vállalat egy olyan orosz olajmágnáshoz, Viktor Artemovhoz köthető, akivel szemben 2022-ben az amerikai pénzügyminisztérium is szankciókat vetett ki. Közlésük szerint a hajó korábbi útvonala is rekonstruálható: Iránból először Kínába ment tovább, majd onnan visszatérve indult Venezuela felé – ez utóbbi út végén fogták el.

Terrorista szála is van az ügynek; 95 millió dollárnyi olaj lehet a hajón, egy amerikai kikötőbe vihetik

A BBC emellett arról is írt, hogy 2022-ben

az amerikai pénzügyminisztérium arra hivatkozva helyezte szankciós listára a Skippert, mert állítólag olajcsempészet útján bevételt generált a libanoni Hezbollah terrorcsoport és az iráni Iszlám Forradalmi Gárda különleges műveleti egységének, az Kudsz Erőknek.

A becslések szerint a 20 éves hajó 1,6–1,8 millió hordónyi nyersolajat szállított; miután egy hordó ára nagyjából 60 dollár körül van jelenleg a világpiacon, ez azt jelenti, hogy a rakomány értéke legalább 95 millió dollár lehet.

Mint előzőleg írtuk, Donald Trump azt mondta, hogy az olajat valószínűleg megtartják, és erre utal egy frissebb bejelentés is:

Karoline Leavett, a Fehér Ház szóvivője egy csütörtök esti sajtótájékoztatón közölte, hogy a Skipper az Egyesült Államok egyik kikötőjébe tart.

A szóvivő közölte, hogy a kormányzat a lefoglalást kifejezetten szankciók végrehajtásaként értelmezi, nem pedig a venezuelai vizekről érkező (rendszerint kábítószert szállító hajók) elleni szélesebb körű tengeri műveletek részeként, vagy a Nicolás Maduro venezuelai elnök elleni nyomásgyakorlásként. „Az Egyesült Államoknak szándékában áll lefoglalni az olajat, azonban ennek a lefoglalásnak jogi eljárása van, és ezt a jogi eljárást fogja követni” – mondta Leavitt, utalva arra, hogy ez az eljárás a kikötőben megy végbe. Elmondása szerint jelenleg is folyik a hajó vizsgálata, amelynek részeként a fedélzeten tartózkodó legénységet is kihallgatják.

A BBC megjegyezte: bár az amerikai fél a szankciókra hivatkozott, a lefoglalás végső soron növelni fogja a nyomást Maduro kormányán, amelyet részben a tengeren érkező olaj tart életben gazdaságilag. És még nehezebb helyzetbe kerülhetnek akkor, ha az amerikaiak a Skipper mellett más hajókat is lefoglalnak.

Kiemelt kép forrása: YouTube.com/Scripps News.