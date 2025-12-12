Leleplezték az Azov hadtest titkos földalatti katonai bázisát Ukrajnában

A Sky News közölt riportot egy rejtett kelet-ukrajnai földalatti katonai bázisról, amely annyira titkos, hogy a katonák civil ruhába öltöznek, amikor kilépnek a bázisról azért, hogy véletlen se keltsenek feltűnést.

A brit portál szerint a bázisra nem gyakran engednek be újságírókat, de most az ott szolgáló egységet máshova helyezik át, ezért meghívták kollégájukat a bázisra (vagyis a bázist valószínűleg kvázi kiürítik, illetve kiürítették, mire a riport megjelent).

A riport szerint a hírhedt Azov hadtest – amely az ukrán nemzetőrség berkein belül működik – a nyár óta használta a hatalmas földalatti labirintust, amelyben hadműveleti szobák, hálótermek, konyha, étkezőterem és egy rögtönzött tornaterem is található.

A hadtest vezérkari főnöke, a Lemko hívójelű Arszen Dmitric alezredes, a helyszínen nyilatkozott is a riporternek, mondván: katonái a nyár óta harcolnak ebben a térségben, ellensúlyozva az orosz támadások megnövekedett intenzitását a front közelében fekvő Pokrovszk városában és környékén. „Célunk, hogy a lehető legtöbb ellenséget megsemmisítsük. Lesznek veszteségeink? Igen. Fájni fog? Abszolút” – fogalmazott, hozzáfűzve ugyanakkor, hogy ha nem állítják meg az orosz előrenyomulást, akkor még több ukrán fog szenvedni.

A Sky News riportjából kiderült, hogy ez a bázis olyan területen található, amelyet a legfrissebb béketervezet szerint harc nélkül át kelleni adni az oroszoknak. „A mi feladatunk, hogy a lehető legkeményebben csapjunk le rájuk különböző területeken. […] A diplomaták végzik a munkájukat, mi pedig a miénket. Katonaként az a feladatunk, hogy a lehető legtöbb előnyt biztosítsuk a tárgyaló csapatunknak. És pontosan ezt tesszük” – tette még hozzá az Azov vezérkari főnöke, miközben arról beszélt, hogy Ukrajna nem adhatja fel önként azokat a donyecki területeket, amelyeket Oroszország magáénak követel (és amelyeket az amerikai béketerv szerint is át kellene adni Oroszországnak).

Dmitric – aki 2014-es krími annexió óta harcol Oroszország ellen – a Sky News-nak adott interjúban figyelmeztette Európát is az Oroszországnak tulajdonított hibrid támadások miatt, mondván: Ukrajna tapasztalatai azt mutatják, hogy ha az Oroszország által végrehajtott, a hagyományos háború küszöbértékét nem elérő támadásokra nem reagálnak megfelelően, akkor abból teljes körű konfliktus alakulhat ki.

„Ukrajna egyszer már elvesztette a függetlenségünk kezdete óta folyó hibrid háborút. E vereség miatt fizikai művelet indult ellenünk a Krímben, majd egy újabb fizikai művelet 2022-ben. Most a hibrid háború elérte csúcspontját, és átterjedt a balti államokra és Európára. Ezért véleményem szerint – és a legtöbb tisztünk véleménye szerint – most van itt az ideje, hogy minden ország egyesüljön és szembeszálljon ezzel a hibrid háborúval. Mert a következmény fizikai lehet” – vélekedett.

Kiemelt kép: Youtube.com/Sky News.