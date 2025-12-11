Brüsszel elismerte: Ukrajnának számos intézkedést kell hoznia a korrupcióellenes és jogállamisági politika tekintetében

Ukrajnának számos intézkedést kell hoznia a korrupcióellenes és jogállamisági politika végrehajtása érdekében az Európai Unióhoz való csatlakozási folyamat részeként 2026-ban, beleértve a büntetőeljárási törvénykönyv és más jogszabályok átfogó módosítását – áll Marta Kos bővítési EU-biztos és Tarasz Kacska, Ukrajna európai és euroatlanti integrációért felelős miniszterelnök-helyettesének közös nyilatkozatában, amelyet az EU-tagországok uniós ügyekért felelős minisztereinek Lvivben tartott informális ülését követően tettek közzé az EU ukrajnai képviseletének honlapján.

A nyilatkozatban megállapítják: szükséges a büntetőeljárási törvénykönyv és más jogszabályok átfogó módosításainak elfogadása a gyors és minőségi igazságszolgáltatás biztosítása érdekében, beleértve a büntetőügyek automatikus lezárásának megszüntetését a nyomozási határidők lejárta miatt, valamint a hatályos határidők felülvizsgálatát; a büntetőeljárások akadályainak megszüntetését, különösen a magas szintű korrupciós ügyekben; az elévülési idő meghosszabbítását és az eljárások felfüggesztése indokainak szigorítását.

Ezenkívül meg kell erősíteni az ukrán korrupcióellenes iroda (NABU) és a korrupcióellenes ügyészség (SAPO) függetlenségét, valamint egyértelműen el kell határolni a nyomozati hatóságok hatásköreit, a NABU és a SAPO joghatóságát pedig ki kell terjeszteni minden magas kockázatú tisztségre – közölték.

A nyilatkozat kitér a főügyész kiválasztására és felmentésére vonatkozó eljárás átfogó felülvizsgálatára is, amelynek célja, hogy az eljárás összhangba kerüljön a legjobb európai gyakorlatokkal.

Az európai normákkal összhangban és a Velencei Bizottsággal konzultálva olyan törvényt kell elfogadni, amely biztosítja az ügyészek kiválasztásának, kinevezésének és áthelyezésének átlátható és érdemeken alapuló eljárását a főügyészi hivatal, a regionális és kerületi ügyészségek vezetői és egyéb ügyészi pozíciói vonatkozásában – áll a dokumentumban.

Ukrajnának meg kell reformálnia az állami nyomozó irodát (DBR) is. Ezenfelül késedelem nélkül ki kell nevezni a nemzetközileg ellenőrzött alkotmánybírákat és a legfelsőbb igazságszolgáltatási tanács tagjait. A nyilatkozat szerint Ukrajnának 2026 második negyedévéig el kell fogadnia a korrupcióellenes stratégiát és az állami korrupcióellenes programot, és biztosítania kell azok magas szintű végrehajtását..

A dokumentumban rámutatnak: ezek a lépések Ukrajna eltökéltségét bizonyítják aziránt, hogy megerősíti intézményeit, jelentős előrelépést tesz a reformok terén a csatlakozási tárgyalások első fejezetének keretében és továbbhalad az európai integráció útján.

A lvivi miniszteri ülésen Magyarország nem képviseltette magát, miután Bóka János miniszter a brüsszeli háborúpárti elit újabb színházi előadásának nevezte a találkozót.

Kiemelt kép: Tarasz Kacska európai és euroatlanti integrációért felelős ukrán miniszterelnök-helyettes, Marie Bjerre dán Európa-ügyi miniszter és Marta Kos, az Európai Bizottság szomszédságpolitikáért és bővítésért felelős tagja az Európai Unió európai ügyekért felelős minisztereinek lvivi nem hivatalos találkozója utáni sajtóértekezleten 2025. december 11-én (Fotó: MTI/AP/Jevhen Maloletka)