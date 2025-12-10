Deutsch Tamás: 2026 nyarától Brüsszel és a Tisza tömegesen be akarja telepíteni a migránsokat Magyarországra

Brüsszel tömegesen be akarja telepíteni az illegális migránsokat Magyarországra, és Brüsszelnek ezt a döntését támogatja a Tisza Párt, támogatják Magyar Péterék – jelentette ki Deutsch Tamás fideszes EP-képviselő szerdai Facebook-videójában.

Deutsch Tamás azt mondta: „A belügyi tanács döntése azt jelenti, hogy Magyarországot arra akarják kötelezni, hogy tömegesen betelepíthessenek Magyarországra illegális migránsokat, vagy ha erre mi nemet mondunk, akkor ezért még nagyobb büntetést kell fizetni.”

„A brüsszeli bürokrácia döntése támadást jelent Magyarország ellen, támadást jelent a magyar emberek biztonsága ellen. Mindez azt jelenti, hogy a 2026 tavaszi választást követően megalakuló kormányon múlik, hogy Magyarországra Brüsszel tömegesen be tud-e telepíteni illegális migránsokat, vagy pedig Magyarország Kormánya továbbra is ellenáll a brüsszeli diktátumoknak, és megőrzi Magyarországot bevándorlómentes országnak” – közölte, hozzátéve:

„Nyugat-Európa szerte látjuk, hogy mik a következményei a migránssimogató politikának.”

„És azt is látjuk, hogy a Tisza Párt, Magyar Péterék teljes mellszélességgel támogatják a katasztrofális Migrációs Paktumot, teljes mellszélességgel kiállnak az illegális migránsok tömegei számára meghívó levelet jelentő Migrációs Paktum mellett. Az Európai Parlamentben minden olyan előterjesztést megszavaztak, ami a Migrációs Paktum gyorsított bevezetését szolgálta” – fogalmazott.

Deutsch Tamás szerint „Magyar Péter már korábban elszólta magát” ezzel kapcsolatban.

„Magyar Péter amellett állt ki, hogy a magyarországi szabályozást hozzá kell igazítani az illegális bevándorlók magyarországi bejövetelét lehetővé tevő Migrációs Paktumhoz. Magyar Péter személyesen az illegális migránsok Magyarországra való bejövetelét lehetővé tévő Migrációs Paktum mellett áll. Dávid Dóra tiszás európai parlamenti képviselő egyenesen arról beszél, hogy meg kell változtatni Magyarországon a közgondolkodást, és minden illegális bevándorlót be kéne fogadni” – mondta, hozzátéve: „A Tisza Párt külügyi szakértője pedig arról szól, hogy az illegális migrációval kapcsolatos téma kényes, erről a Tisza Pártnak most nem kéne beszélnie, de természetesen a választásokat követően ki kell egyezni Brüsszellel, le kell bontani a határkerítést, és el kell fogadni azt a brüsszeli diktátumot, hogy Magyarországra tömegesen betelepíthessenek illegális migránsokat.”

A fideszes EP-képviselő hangsúlyozta:

„Orbán Viktor és a nemzeti kormány 2015 – a tömeges illegális migrációs áradat kezdete – óta következetesen ellenáll Brüsszel nyomásának, és egyetlenegy illegális migránst sem engedtek be Magyarországra.”

„Sőt, a kormány kezdeményezésére 2016-ban a magyar polgárok népszavazáson dönthettek a tömeges illegális bevándorlók betelepítési kvótája ellen. A népszavazáson a magyar polgárok több mint 98%-a nemet mondott a migránskvótára. Nemet mondtunk a kötelező betelepítési kvótára, mi jóakaratú magyarok kezdetektől nemet mondunk az illegális migrációra.”

„Mi, magyarok kezdetektől ellenállunk az illegális migráns áradatnak. A nemzeti kormány kezdetektől ellenáll a brüsszeli nyomásnak. Ameddig Magyarországon nemzeti kormány lesz, addig Magyarország megmarad magyar országnak, és hazánkban egyetlenegy illegális bevándorló sem lesz. Szóval bármiben is mesterkedik Brüsszel, bármiben is mesterkednek a tiszás politikusok, Magyarországra nem fognak egyetlenegy illegális migránst sem betelepíteni. Magyarországra nem érkezik egyetlenegy illegális migráns sem, se délről, se nyugatról” – zárta mondandóját Deutsch Tamás.

Kiemelt kép: Deutsch Tamás, a Fidesz európai parlamenti képviselõje a kormánypártok országjárásának fóruma elõtt tartott sajtótájékoztatón a budapesti Hubay Jenõ Zeneiskola és Alapfokú Mûvészeti Iskolában 2025. november 21-én. MTI/Hatházi Tamás.