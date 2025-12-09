Volodimir Zelenszkij a békéről egyeztetett Giorgia Melonival, válaszolt Donald Trumpnak is

A diplomáciai egyeztetés „összes aspektusát érintettük” a Giorgia Melonival tartott találkozón – számolt be Volodimir Zelenszkij ukrán elnök saját közösségi oldalain az olasz miniszterelnökkel kedden Rómában folytatott megbeszéléséről.

A Meloni és Zelenszkij közötti találkozó másfél órán át tartott a Chigi-palotában, vagyis az olasz kormányfő rezidenciáján.

A helyszínre tartva az ukrán elnök az Il Messaggero római napilap újságírójának úgy nyilatkozott, hogy mindig készen áll a választásokra.

Volodimir Zelenszkij ezzel az amerikai elnök, Donald Trump bírálatára reagált, aki korábban úgy vélte, hogy az ukrán elnök a békemegállapodás halogatásával az ukrajnai választásokat akarja távolabbi időpontra tolni.

Ezzel egy időben Volodimir Zelenszkij közösségi oldalain bejelentette, hogy készen állnak Ukrajna és Európa javaslatai az Oroszországgal való békemegállapodással kapcsolatban, és elküldik őket az Egyesült Államoknak.

A palotából való távozása után Zelenszkij egy újabb közösségi médiás posztban számolt be a Melonival tartott megbeszélésről.

Az ukrán elnök köszönetét fejezte ki Olaszország állandó támogatásáért, és a Giorgia Melonival egyeztetett energetikai „csomagért”, amelynek részletei egyelőre nem ismertek.

Mindeközben a saját közösségi oldalán számolt be Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter is az olasz kollegájával Antonio Tajanival folytatott megbeszélésről. Szibiha bejegyzése szerint „az orosz támadások után a harctéren és az energiaellátásban kialakult nehéz helyzetről” beszéltek.

Kiemelt kép: Giorgia Meloni olasz kormányfő (j) Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt fogadja a római kormányfői hivatal, a Chigi-palota udvarán 2025. december 9-én. MTI/EPA/ANSA/Riccardo Antimiani.