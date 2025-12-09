A lengyeleknek már csaknem fele elégedetlen Donald Tusk munkájával

A lengyelek 42,6 százaléka rossznak, 33,1 százalék pedig jónak értékeli Donald Tusk kormányfő munkáját a két évvel ezelőtt hivatalba lépett kabinet élén – derül ki az onet.pl lengyel hírportál által kedden közzétett felmérésből.

A közvélemény-kutatást az onet.pl abból az alkalomból készíttette, hogy Tusk kormánya két évvel ezelőtt december 13-án lépett hivatalba.

Arra a kérdésre, hogy miként értékeli Donald Tusk miniszterelnök eddigi munkáját, a válaszadók 11,26 százaléka a „nagyon jó” minősítést jelölte meg. „Inkább jónak” 21,84 százalék találta a kormányfő tevékenységét.

A megkérdezettek 17,53 százaléka „inkább rossznak”, 25,07 százalék pedig „nagyon rossznak” nevezte a kormányfő munkáját.

A válaszadók 24,29 százaléka nem volt véleménnyel a témáról.

Donald Tusk munkájához leginkább az idősebb választók viszonyulnak pozitívan, a legnagyobb megbecsülést (61,6 százalék) a 75-80 évesek körében élvezi. A 18-24 évesek közül 23,8 százalék nyilatkozott jól a kormányfő szerepléséről.

A fő kormánykoalíciós tömörülés, a Polgári Koalíció választói körében a miniszterelnök munkáját 75,7 százalék értékeli jónak, a szintén kormánykoalíciós Baloldal esetében a megkérdezettek 58,5 százaléka adott pozitív minősítést. Ezzel szemben a két kisebb kormánykoalíciós partner, a Lengyelország 2050 és a Lengyel Parasztpárt hívei közül viszonylag kevesen nyilatkoztak pozitívan (44,8 százalék, illetve 40 százalék) Tuskról.

Az onet.pl megrendelésére a felmérést az UCE Research közvéleménykutató egy 1021 fős mintán végezte november 25-én és 26-án.

Kiemelt kép: Donald Tusk lengyel miniszterelnök (Fotó: MTI/EPA/PAP/Pawel Supernak)