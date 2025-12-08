Zelenszkij szerint eltávolították „a nyíltan Ukrajna-ellenes álláspontokat” az amerikai béketervből, hamarosan átadják Washingtonnak

Az ukrajnai rendezést szolgáló amerikai béketerv átdolgozott változatát kedden adják át Washingtonnak – jelentette ki hétfőn Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Londonban, ahol az Egyesült Királyság, Németország és Franciaország vezetőivel tárgyalt.

Zelenszkij ukrán újságíróknak nyilatkozva elmondta, hogy

az Egyesült Államok által kidolgozott béketerv 28 pontról 20 pontra rövidült és hangsúlyozta, hogy abból eltávolították „a nyíltan Ukrajna-ellenes álláspontokat”.

Mindemellett újfent határozottan kizárta a területek átadását Oroszországnak. „A törvény szerint ehhez nincs jogunk – sem az ukrán törvények, sem az alkotmányunk, sem a nemzetközi jog szerint, ha őszinték vagyunk” – hangoztatta.

Moszkva ragaszkodik ahhoz, „hogy területeket engedjünk át, de mi nem akarunk semmit átengedni és ezért harcolunk” – közölte. Elmondása szerint az Egyesült Államok megpróbál kompromisszumot elérni ebben a kérdésben, de továbbra is „komoly problémák vannak és még nem találtak kompromisszumot” – tette hozzá.

Volodimir Zelenszkij bejelentette azt is, hogy – a hétfői brit-ukrán-német-francia csúcstalálkozó után – kedden Olaszországba utazik, hogy találkozzon Giorgia Meloni olasz miniszterelnökkel.

Kiemelt kép: Donald Trump amerikai elnök (b) fogadja Volodimir Zelenszkij ukrán államfõt a washingtoni Fehér Házban 2025. augusztus 18-án. MTI/EPA/Will Oliver.