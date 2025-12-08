Orbán Viktor élőben jelentkezett be Isztambulból

Orbán Viktor miniszterelnök Recep Tayyip Erdogan török elnökkel tartott közös sajtótájékoztatót hétfőn délután, amelyet az M1 élőben közvetített.

A sajtótájékoztató elején Recep Tayyip Erdogan felidézte, hogy a közelmúltban stratégiai szintűre emelték Magyarország és Törökország együttműködését. Fontosnak nevezte többek közt azt is, hogy tavaly ünnepelték a török-magyar baráti szerződés 100. évfordulóját is Orbán Viktor és Sulyok Tamás köztársasági elnök jelenlétében.

A török elnök szerint kiváló az együttműködés több területen is a két ország közt, majd bejelentette, hogy egy újabb szerződést írtak alá nemzetbiztonsági, védelmi ipari vonatkozásban.

Mint mondta, az új török-magyar konzultációs mechanizmus is megtartotta első ülését, és hisz benne, hogy ez tovább fogja mélyíteni az együttműködést. Beszélt arról is, hogy a magyar-török kereskedelemi volumen majdnem elérte a 6 milliárd dollárt, de 10 milliárd dollár a kitűzött cél ebben a vonatkozásban. Közlése szerint a védelmi iparággal kapcsolatban tárgyaltak a magyar delegációval kereskedelmi, befektetése kérdésekről is,

valamint az energiaszállítás kérdése is szóba került, ahol szintén fontos döntések születettek.

Közlése szerint szó esett az ukrajnai háborúról és a globális konfliktusokról a találkozón. Hozzátette: Törökország továbbra is csatlakozni szeretne az EU-hoz, és ezzel kapcsolatban számít Magyarország támogatására. „Üdvözlöm a magyar népet, és átadom a szót miniszterelnök úrnak” – mondta felszólalása végén.

Orbán Viktor: különleges helyen vagyunk

A miniszterelnök azzal kezdte mondandóját, hogy „egy különleges helyen” vannak most.

„Sose hozott még el ide az elnök úr, pedig ez a harminckettedik találkozónk”

– mondta.

A kormányfő szerint a török elnökkel folytatott egyeztetéseken gyakran történelmi távlatokról is beszélnek. „Magyarország Nyugaton van, de egyedül áll Nyugaton” – tette hozzá, utalva arra, hogy „van egy germán, szláv és egy latin világ is nyugaton, de mi vagyunk azok, akik egyik se vagyunk, mert mi a rokonainkat keleten hagytuk”.

Orbán Viktor szerint az utóbbi száz évben a török-magyar kapcsolat „elvékonyodott”. Ezzel kapcsolatban fontosnak nevezte, hogy „valamikor 2010 után” Erdogan elnök megvilágította neki ezt a szempontot, valamint közölte, hogy „most más idők jönnek”, mert „a török világ új energiákat fog összegyűjteni”, és meghívta Magyarországot a Türk Államok Szervezetébe is.

A kormányfő a Törökország és a Nyugat közti együttműködés „zászlóhajójának” nevezte a magyar-török kapcsolatokat,

és hozzátette, hogy igyekeznek e kapcsolatok továbbfejlesztésére. Kiemelte, hogy az első találkozójuk idején két és fél milliárd dollár volt még csak a kereskedelem volumene (ez fejlődött azóta a 6 milliárd dollár körüli szintre).

A miniszterelnök méltatta a török elnök erőfeszítéseit az ukrajnai béke érdekében. „Ő volt az első sikeres közvetítő ebben a háborúban” – mondta, hozzátéve: megegyeztek abban, hogy Magyarország és Törökország összehangolja a békééért tett erőfeszítéseit. Ezután köszönetet mondott azért is, hogy a törökök segítenek megállítani az illegális migrációt.

„Elnök úr, Magyarország nevében megköszönjük tisztelettel, hogy segítséget nyújt nekünk”

– fogalmazott Orbán Viktor, hozzátéve: mindent megtesznek azért, hogy ezt az erőfeszítést Brüsszelben is elismerjék.

Az energetikával kapcsolatban a kormányfő elmondta: az amerikaikkal és az oroszokkal már korábban sikerült megállapodásokat kötni,

de fontos, hogy most a törökökkel is sikerült megegyezni azzal az útvonallal kapcsolatban, amelyen keresztül Magyarország energiát tud importálni.

„Gondoljanak az Északi Áramlatra” – tette hozzá, miközben megköszönte az együttműködést. „Isten óvja Törökországot” – zárta felszólalását Orbán Viktor.

Kiemelt kép: Főosztály által közreadott képen Recep Tayyip Erdogan török elnök (j) fogadja Orbán Viktor miniszterelnököt Isztambulban 2025. december 8-án. MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos