Orbán Viktor az M1-nek: Most nyugatról hoznák a nyakunkba a migránsokat, miközben délről védjük Európát 

Orbán Viktor a Törökországból induló repülőútján rövid interjút adott az M1-nek, amelyben egy friss brüsszeli migrációs döntésről beszélt.

Mint írtuk, az uniós tagállamok belügyminiszterei hétfőn politikai megállapodást kötöttek a 2026-ra tervezett éves szolidaritási keret létrehozásáról. A keret célja, hogy segítséget nyújtson azoknak a tagállamoknak, amelyek nagy migrációs terhelés alatt állnak, és ennek értelmében azokat az országokat is fizetésre (vagy befogadásra) köteleznék, ahol most nincsenek bevándorlók.

Orbán Viktor gépe Isztambulból szállt fel hétfő este, és ezen az úton kérdezte az M1 riportere a döntésről. A kormányfő azt mondta:

„Itt egy egészen új helyzettel állunk szemben, sok minden volt már migrációs ügyben, de ez még nem volt. ”

„Ugye az volt, hogy migránsok próbálnak betörni Magyarországra és Magyarországon keresztül Nyugat-Európába. És mi akkor építünk kerítést és nem engedjük őket. Ez volt. Sőt, aki valahogy bejutott, azt is innen kipateroljuk. Az is volt, hogy Brüsszel azért megbüntet bennünket, ami ugyan abszurd, mert hát mi védjük Európát ezzel, de mégis, mert nem engedjük be őket, fizetnünk kell napi egymillió eurót, ez is volt már” – sorolta, hozzátéve:

„De ez mind délről jön. Ami most történt, az nyugatról támad.”

„Ez egy teljesen új fejezet a migráció történetében. Most arról van szó, hogy vannak országok tőlünk nyugatra, akik nem tudták vagy nem akarták magukat megvédeni a migránsoktól, ott bejutottak. Tehát tőlünk nyugatra vannak. És azt döntötte az Unió, hogy ezektől az országoktól, vagyis nyugati irányból mi hozzunk be Magyarországra migránsokat ”– fogalmazott Orbán Viktor, hozzátéve:

„De nem csak a délről jövőket kéne megvédeni, hanem a nyakunkba küldik őket nyugatról. ”

„Én mondtam már korábban is, hogy a következő nemzedéknek a nagy kérdése az lesz, hogy hogyan tudja magát megvédeni majd a nyugatra bejutott és onnan egyszer majd Magyarország felé igyekvő migránsoktól, tehát hogyan kell védeni a nyugati határokat. Ez nem lesz egyszerű, komoly kihívás elé fogja állítani a gyerekeinket, de ez majd az ő dolguk lesz” – fűzte hozzá.

Ennek az előszelét látom most, amikor még nem a migránsok jönnek maguktól Nyugat-Európából, hanem Brüsszel úgy dönt, hogy ide küldi őket. És ha mi nem fogadjuk őket – sok száz migránsról beszélünk – akkor fizetnünk kell. Ez egy új fejezet. Azt nagyon sajnálom, hogy ebben nincs nemzeti egység, mert a DK meg a Tisza ezt a migrációs paktumot eddig is támogatta és most is támogatja, vagyis ők hozzájárulnának ahhoz, hogy nyugatról migránsokat hozzanak Magyarországra – mondta Orbán Viktor.

Hozzátette: „Ez mindent új színben tüntet fel, a választások is egy új felhangot kaptak. Nyilvánvaló, hogy a migráció kérdése az áprilisi választásnak fontos kérdése lesz:

Ellenállunk-, lázadunk-e a brüsszeli döntés ellen, vagy elfogadják a magyarországi politikai pártok Brüsszel nyomását és döntését és beengedik nyugatra a migránsokat? Ez is az egyik tétje, az egyik legnagyobb tétje lesz a választásoknak. Most ez úgy van, hogy most döntöttek, és július 1-től vagy jönnek, vagy ellenállunk.”

Végül közölte: „Én azért nem szavaztam meg, Magyarország azért nem támogatta a migrációs paktumot, mert mondtuk, hogy ez fog bekövetkezni. Az Unió azt fogja mondani, hogy migrációs veszélyhelyzet van, évek óta az van. Erre hivatkozva ez a jogszabály megadja neki a jogot, hogy ő döntsön – tehát nem Magyarország dönt arról, hogy beenged-e, befogad-e migránsokat – hanem Brüsszel fog erről dönteni, és ezt ki is kényszerítheti pénzbüntetéssel. Ezért mondtunk nemet a migrációs paktumra, és ezért tartom egy magyar nemzeti érdekekkel élesen szembenálló döntésnek a Tisza meg a DK részéről, hogy ők pedig támogatták ezt a migrációs paktumot, és ezzel meghozták a bajt a fejünkre. Most már van, ahogy van, ellen fogunk állni.”

Kiemelt kép: Facebook.com/Orbán Viktor.