Jelentősen visszaszorították a jemeni húszi lázadókat a déli szeparatisták, akik saját országot akarnak kikiáltani

Amr el-Bid, a tanács egyik magas rangú tisztségviselője azt közölte a sajtóval, hogy
az STC ellenőrzése alá vonta Áden városát is, amelyet a nemzetközileg elismert kormány tagjai elhagytak.
Az Áden környékén kialakult biztonsági helyzet miatt a jemeni kormány egyik névtelenséget kérő tisztségviselője az ország légterének ideiglenes lezárásáról számolt be, a döntés nyomán pedig több százan rekedtek egy időre Áden nemzetközi repülőterén. Sajtóforrások szerint a légiforgalom később újraindult.
A szeparatisták a múlt héten indítottak a régióban nagyszabású offenzívát, amely során már több várost, illetve egy kulcsfontosságú olajmezőt is elfoglaltak.
Az ország északi részét ellenőrző Irán-barát húszik ellen létrejött, Elnöki Vezetés nevű koalíció – amelynek az STC is tagja – figyelmeztetett arra, hogy a szeparatisták dél-jemeni műveletei „aláássák a nemzetközileg elismert kormány legitimitását”.
Az Egyesült Arab Emírségek által támogatott STC célja az 1967 és 1990 között önálló államként működő Dél-Jemen visszaállítása.
Kiemelt kép: autó halad az aszály miatt teljesen kiszáradt víztározó mellett Szanaa határában 2025. november 13-án. MTI/EPA/Jajha Arhab.