Szökni próbál Zelenszkij korrupciós botrányban megbuktatott jobbkeze

Újabb részletek utalnak arra, hogy Andrij Jermak, Zelenszkij nemrég megbuktatott jobbkeze a korrupciós botrány nyomása elől próbálhat elmenekülni az országból. Források szerint a hírszerzésnél tett titokzatos látogatása fedőiratok előkészítését szolgálhatja egy esetleges szökéshez, miközben a hivatal gyanúsítást készít elő ellene.

A ZN.UA értesülései szerint kedden délután Andrij Jermak, az ukrán elnöki hivatal nemrég lemondott vezetője, páncélozott fekete Mercedes S-osztályban érkezett az Ukrán Külföldi Hírszerző Szolgálat (SZRU) központi irodájához.

A látogatás körülbelül 45 percig tartott, majd távozása után a szolgálat vezetője, Oleh Ivashcsenko behívta a fedőiratokkal foglalkozó részleg vezetőjét.

Források szerint Ivashcsenko „száz százalékig Jermak embere”, aki kinevezését is neki köszönheti, ezért nem tartják kizártnak, hogy fedőiratok készülhetnek Jermak esetleges határátlépéséhez.

Eközben a bűnüldöző szervekben dolgozó informátorok arról számoltak be, hogy a korrupcióellenes hivatal, a NABU újabb hangfelvételeket állít össze, amelyek Jermak szerepét és a készülő gyanúsítást érintik.

Korábbi értesülések szerint Jermak „Ali Baba” fedőnéven szerepel a NABU hanganyagain,

ezek szerint állítólag részt vett az Energoatom körüli korrupciós egyeztetésekben, és utasításokat adott a NABU befolyásolására.

November 28-án antikorrupciós nyomozók házkutatást tartottak nála, majd néhány órával később lemondott. Ezt követően Jermak azt állította, hogy a frontra távozik, és jelezte, hogy nem lesz elérhető.

A ZN.UA szerint azonban gyanúsítás készül Jermak ellen, amely a „Dinasty” lakásszövetkezet egyik házához fűződő érdekeltségével függ össze. A lap úgy tudja, hogy az antikorrupciós szervek tájékoztatták Volodimir Zelenszkijt a gyanúsítás előkészítéséről, amely a botrány után már nemcsak politikai, hanem jogi szempontból is tovább szűkítheti Jermak mozgásterét.

Kiemelt kép: MTI/EPA/Keystone/Michael Buholzer