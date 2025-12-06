Senki nem kért bocsánatot – Megszólalt a kényszersorozás után elhunyt Sebestyén József nővére

A Mandinernek adott a Kárpátalján kényszerbeorzásban elhunyt Sebestyén József nővére, aki elmondta, hogy testvérét úgy hurcolták el Beregszászból, hogy sem behívót nem kapott, sem katonai szolgálatra alkalmasként nem tartották nyilván. Sebestyén Márta szerint a kárpátaljai magyar közösség helyzete a háború kitörése óta pedig egyre bizonytalanabb.

Sebestyén Márta a Mandinernek elmondta, hogy a háború kitörésekor testvére kész lett volna Kárpátalja, elsősorban Beregszász védelmére. Később azonban azt tapasztalta, hogy a kisebbségek helyzete romlik, jogaikat szűkítik, és egyre többen hagyják el térséget. Márta szerint Kárpátalja falvaiban már alig maradt fiatal férfi.

Hangsúlyozta, hogy József soha nem szolgált katonaként, egy korábbi autóbaleset miatt annak idején nem vitték el sorkatonának, és később nem is került be a katonai nyilvántartásba.

Állítása szerint ezt a kórházban kezelőorvos is megerősítette, aki úgy tájékoztatta a családot, hogy testvérét „egyszerű állampolgárként” vitték el, nem dezertőrként.

Elmondása szerint, ha ezt korábban közlik velük, lett volna lehetőség arra, hogy megmentsék testvérét.

Márta azt is elmondta, hogy testvére magyar állampolgárként, ukrán lakcím nélkül élt Beregszászban, ezért jogi értelemben nem is lett volna besorozható. Korábbi igazoltatások során mindig elengedték, behívót soha nem kapott. Úgy látja, a besorozási rendszer nagyon korrupt, ami miatt sokan pénzzel vagy különböző igazolásokkal elkerülik a bevonulást, miközben másoknak erre nincs lehetőségük.

A nővér ismertette a tragikus nap részleteit is: József otthon tartózkodott, majd felment a városba, ahol egy kávézó közelében fogták el. A család beszámolója szerint rövid idő alatt Ungvárra szállították.

Legközelebb testvérét már a kórházban látta, ahová „agyba-főbe verve” törött bordákkal érkezett, rövidebb időre pedig kómába is esett.

Márta elmesélte, hogy a kórházi időszakban magukra voltak utalva, a tragédia után azonban sokan fejezték ki együttérzésüket.

A magyar állam támogatását fontosnak nevezte, ugyanakkor azt mondta, sem az ukrán hatóságoktól, sem a konzulátustól nem kaptak részvétnyilvánítást.

Márta legutóbb novemberben járt Kárpátalján, ahol tapasztalata szerint a lakosság egy része beletörődött a helyzetbe, mások viszont egyre nehezebben viselik a bizonytalanságot és a gyakori áramkimaradásokat. Úgy látja, már azok is a kivándorlást fontolgatják, akik eddig semmi áron sem hagyták volna el szülőföldjüket.

Kiemelt kép: Sebestyén József 1979 – 2025. – Fotó: FacebookFacebook