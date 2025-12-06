Dmitrij Drobnyickij politológus szerint az Európai Unió már felélte a befagyasztott orosz eszközöket, ezért több tagállam azért ellenzi azok elkobzását, mert valójában nincs is miből kártérítési alapot képezni.

Az Európai Bizottság azon terve, hogy elkobozza a befagyasztott orosz állami vagyonokat, komoly ellenállásba ütközik több uniós ország részéről. Dmitrij Drobnyickij politológus és Amerika szakértő ennek okát abban látja, hogy az Európában tárolt orosz forrásokat már régen felhasználták – írja a EurAsia Daily a Gazeta alapján.

A szakértő állítása szerint nagy valószínűséggel Moszkva soha nem kapja vissza az Európában őrzött pénzeket. „Legvalószínűbb, hogy az európaiak ezt a pénzt már régen saját szükségleteikre költötték el, így ha vissza akarnák adni, újra kellene hitelezniük valahonnan, vagy a jelenlegi költségvetésükből kellene előteremteniük” – fogalmazott. Drobnyickij szerint azonban az Európai Unió egyik megoldásra sem hajlandó.

Úgy véli, az uniós országok számára ezek a pénzek már régóta inkább terhet jelentenek. Ezzel magyarázza, hogy Belgium makacsul elutasítja a kártérítési hitel nyújtását Ukrajna számára az orosz vagyonokra alapozva.

Mivel szerinte valójában nincsenek meg az eszközök, nincs mit fedezetként felajánlani egy olyan hitel mögé, amelyet Ukrajna nagy valószínűséggel soha nem fizetne vissza.

Ha Oroszország a jövőben követelné a pénze visszatérítését, Drobnyickij szerint Belgium kerülne lehetetlen helyzetbe, mivel az Euroclear központja az ő területükön található. Ez akár a belga költségvetés teljes összeomlását is előidézheti.

Korábban Friedrich Merz német kancellár arról beszélt, hogy minden európai államnak közösen kellene vállalnia a Belgiumra nehezedő pénzügyi kockázatokat a befagyasztott orosz eszközök felhasználásában. Azt azonban nem részletezte, mindez miként valósulhatna meg.

