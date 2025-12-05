Kövér László elmondta, mikor törhet ki a harmadik világháború

Ha az EU tagállamai beszállnak a fegyveres konfliktusba Oroszországgal szemben, annak könnyen kalkulálhatóan világháború lesz a következménye – jelentette ki az Országgyűlés elnöke a Patrióta Youtube-csatornáján pénteken közzétett interjújában.

Kövér László azt mondta: ezelőtt néhány évvel nem tudtuk volna elképzelni, hogy háború lesz a szomszédságunkban, az EU határai mellett, és az unió vezetése „egyfajta háborús hisztériát” próbál kelteni a saját polgárai körében. Azt meg végképp nem gondoltuk volna, hogy az EU olyan eljárásokba bonyolódik a tagállamokkal szemben, amelyek vége „tulajdonképpen a demokráciának a felszámolása, a népakarat semmibe vétele” – mondta.

A házelnök úgy fogalmazott: Európa az elmúlt néhány évben, bő egy évtizedben olyan lejtőre került, amin nem látszik, hol lehet megállni.

Egy Oroszországgal szembeni háborúból Európa nem tudna győztesen kikerülni már csak azért sem, mert a polgárai döntő többségének esze ágában nincs meghalni még a hazája védelmében sem – tette hozzá.

Kövér László hangsúlyozta: a magyar kormány az elmúlt „tizenvalahány évben” a szuverenitásunk védelme érdekében következetesen mindig azt az utat választotta, hogy elmondta a véleményét és küzdött jogos érdekeinkért, most pedig mögöttünk van az Egyesült Államok is. A kettő talán elég lesz ahhoz, hogy politikai többséghez juttassa Európában azt a társadalmi többséget, amely velünk ért egyet minden lényeges kérdésben legyen szó a háborúról a migrációról, a genderkérdésről vagy éppen az energiapolitikáról – jelezte.

Kövér László kijelentette azt is: ebben a pillanatban az európai uniós tagságnak nincs értelmes alternatívája.

Addig, „amíg ez a dolog menthető” az a kötelességünk, hogy próbáljuk meg az EU-t a magunk eszközeivel és másokkal összefogva abba az irányba terelni, hogy visszatérjen a normális kerékvágásba. Kezdve azzal a felismeréssel, hogy az EU nem egy potenciális birodalom, és silányulnak majd egyszer tartományokká a tagállamok, hanem valaha szuverén, egyenjogú-egyenrangú nemzetállamok önkéntes szövetségeként jött létre, és az is kell, hogy maradjon – hangsúlyozta.

Úgy vélekedett: lehet továbbra is mindenben szembe menni az Egyesült Államok új irányvonalával, de előbb-utóbb be fogják látni az unióban, hogy ez nem éri meg. Kitért arra, hogy Brüsszelből Magyarország politikai vezetésének megváltoztatásáért mindent el fognak követni a hátralevő néhány hónapban, mert ha 2026 áprilisában is Orbán Viktornak hívják majd Magyarország miniszterelnökét, az újabb lökést adhat a Patriótáknak Európában.

Kövér László úgy fogalmazott, 2026-ban egy „balsikerű” választáson sokkal többet veszíthetünk, mint 2002-ben. Ezért mindenkinek azt javasolta, hogy tárgyilagosan, higgadtan, hideg fejjel gondolja végig, honnan indult a személyes élete, családja egzisztenciája 2009-ben, és 2010 után hogyan jutott lépésről lépésre oda, ahol most van – figyelembe véve a jövedelem emelkedést, a rezsicsökkentést, a családtámogatásokat -, majd ezt vessék össze azzal, hogy mi a kínálata a Tisza Pártnak.

„Bármennyire is hazudják le a csillagos is eget az égről, a Tisza Párt programja az, amit abban a többszáz oldalban leírtak” – mondta, hozzáfűzve, hogy ha nem is lenne a kezünkben ez a többszáz oldalas dokumentum, akkor is pontosan tudjuk, hogy azok, akik a Tisza Párt gazdasági szakértői ma, milyen álláspontot képviseltek korábbi életükben, amikor „a balliberális pártok szekerét tolták”. Ezek nem tudnak mást, mint megszorítani, az emberektől elvenni a pénzt, a forrásokat átirányítani a multinacionális cégekhez, a tőkéhez. Ők valójában „a nemzetközi bankvilágnak meg tőkének az ügynökei Magyarországon, a Tisza Párt pedig ennek a politikai végrehajtója” – mondta. Hozzátette: a szuverenitásunk elvétele a tét, egyszer és mindenkorra.

Az Országgyűlés elnöke a beszélgetésben arra is rámutatott: amikor Magyar Péter megjelent, akkor a baloldali, magukat a Fidesszel szemben definiáló választói csoportok fellélegezhettek, hogy végre megszabadultak attól a kolonctól, amelyet Gyurcsány Ferenc jelentett.

Azonban megjegyezte: az igazi NER-lovag éppen Magyar Péter, „aki mindenféle teljesítmény nélkül próbált meg anyagi hasznot húzni abból, hogy éppen a jó oldalon állónak mutatta magát”.

Kövér László azt mondta: sok mindent láttak már, nem csak a brüsszeli papírokban, hanem a Horn-kormány idején és 2002-10 között is. Privatizációt, liberalizációt, az emberek sanyargatását, a jövedelmek elvételét, azt, hogy az emberek elveszítik a munkahelyüket, vagy minden szabályt úgy hoznak meg, hogy az lehetőség szerint a külföldi tőkének egy szabadrablást engedélyezzen, és azt is, hogy eladják a nemzeti vagyont – sorolta. Ez már mind megtörtént egyszer, miért ne történne meg még egyszer, ha „ugyanazon megbízóknak egy újabb ügynöki garnitúrája” kerül az ország élére – szólt a választás tétjéről.

A házelnök szerint a világban a demokratikus politikai működési módozatok teljesen átalakulnak az internetes kommunikáció megjelenésével, ez pedig alááshatja a demokrácia erkölcsi talapzatát. A nemzeti kormány megpróbál az ésszerű normális kommunikáció mezsgyéjén maradni – jelezte, miközben „zseniális ötletnek” nevezte a Digitális Polgári Körök létrehozását.

Ezekkel nem azt érik el, hogy a megrögzött Tiszás szavazókat átállítják, hanem a saját közösségüknek adhatnak egy élményt, hogy ha undorodnak attól a stílustól, amelyet a Tisza provokáció gyanánt nap mint nap csinál az utcán vagy az internetes kommunikációban, akkor az értelmes párbeszédnek még van egy olyan terepe, ahova oda tudnak menni – fogalmazott a házelnök.

Kiemelt kép: Kövér László, az Országgyûlés elnöke beszédet mond a szigetszentmártoni új református templom és gyülekezeti ház felszentelésén 2025. május 4-én. MTI/Illyés Tibor.