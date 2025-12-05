Hatalmas öröm érte Donald Trumpot: megkapta a várva várt békedíjat az amerikai elnök

Donald Trumpot nyerte el elsőként a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség által újonnan létrehozott FIFA-békedíjat. Az amerikai elnök a 2026-os világbajnokság sorsolásán, Washington DC-ben vette át az elismerést, és kijelentette, hogy „a világ most már biztonságosabb hely”.

Gianni Infantino, a FIFA elnöke – aki Trump egyik legközelebbi szövetségese a sportvilágban, és nem egyszer járt már a Fehér Házban is – pénteken a Kennedy Center for the Performing Arts színpadán adta át a díjat.

Mint mondta, Trumpot „a világbékét és az egységet előmozdító kivételes és rendkívüli tettei elismeréseként” díjazzák.

„Ez a te díjad, ez a te békedíjad” – mondta Infantino a The Guardian szerint, miután Trump felment a színpadra, hogy átvegye a neki járó trófeát, érmet és oklevelet. „Van még egy gyönyörű érem is az ön számára, amelyet bárhová magával vihet” – tette hozzá a FIFA elnöke.

Washington, 2025. december 5. Donald Trump amerikai elnököt (b) a FIFA békedíjával tünteti ki Gianni Infantino, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség, a FIFA elnöke a 2026-os labdarúgó-világbajnokság csoportsorsolásán a washingtoni Kennedy Központban 2025. december 5-én. MTI/EPA/Will Oliver

Trump a díjat átvéve „élete egyik legnagyobb megtiszteltetésének” nevezte, majd azt állította, hogy „milliók és milliók életét mentette meg” – példaként említette Kongói Demokratikus Köztársaságot, ahol több mint 10 millió ember halt meg az utóbbi években, és ahol rövid idő alatt újabb 10 millió haláleset következett volna be szerinte. „Indiában és Pakisztánban is számos háborúnak sikerült véget vetnünk, néhány esetben még azok kitörése előtt” – tette hozzá.

Ezt követően Trump dicsérte Infantinót, amiért „új rekordokat állított fel a jegyértékesítés terén”, és kijelentette, hogy a 2026-os labdarúgó világtorna „olyan esemény lesz, amilyet a világ talán még soha nem látott”. Majd így zárta beszédét:

„A világ most biztonságosabb hely […] mi vagyunk a legnépszerűbb ország a világon.”

A háborúk között, amelyeknek Trump állítása szerint véget vetett, ott van a gázai konfliktus is. Emellett az amerikai elnök azt is állította, hogy véget vetett az idén nyáron lezajlott izraeli–iráni háborúnak, amelyben az Egyesült Államok aktív résztvevőként szállt be Izrael oldalán állt az iráni nukleáris létesítmények ellen végrehajtott légicsapásokkal.

Washington, 2025. december 5. Donald Trump amerikai elnök felveszi a FIFA békedíjának érmét, amellyel Gianni Infantino, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség, a FIFA elnöke tünteti ki a 2026-os labdarúgó-világbajnokság csoportsorsolásán a washingtoni Kennedy Központban 2025. december 5-én. MTI/AP/Julia Demaree Nikhinson

Az amerikai elnök azt is állította, hogy jelentős szerepet játszott az India és Pakisztán közötti májusi fegyveres konfliktus lezárásában (bár India vitatja, hogy Trump részvétele különösen jelentős lett volna a harc lezárásában). Emellett Trump elnökesége alatt az Egyesült Államok szerepet játszott az örmény–azeri és a thaiföldi–kambodzsai konfliktusok közvetítésében.

A FIFA szerint a most átadott békedíjat azoknak ítélik oda, „akik rendíthetetlen elkötelezettségükkel és különleges tetteikkel hozzájárulnak az emberek békés együttéléséhez”. A szervezet nem hozta nyilvánosságra a kiválasztási folyamat részleteit, de a The Guardian oknyomozása szerint egy új, „társadalmi felelősségvállalási” bizottság – amelynek elnöke egy kétes múltú, korábban az amerikaiak által is feketelistára helyezett mianmari üzletember, Zaw Zaw – fogja javaslatot tenni arra, hogy milyen folyamatban válasszák ki a jövőbeli díjazottakat.

Kiemelt kép: Donald Trump amerikai elnököt (b) a FIFA békedíjával tünteti ki Gianni Infantino, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség, a FIFA elnöke a 2026-os labdarúgó-világbajnokság csoportsorsolásán a washingtoni Kennedy Központban 2025. december 5-én. MTI/EPA/Will Oliver.