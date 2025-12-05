A prioritások fontosak: Svédország csökkenti öt országnak nyújtott fejlesztési támogatását, hogy legyen miből támogatni Ukrajnát

Svédország a következő években csökkenti öt ország számára nyújtott fejlesztési támogatását, és a felszabaduló forrásokat Ukrajna támogatásának növelésére fordítja – közölte a skandináv ország kormánya pénteken.

Svédország a következő években

fokozatosan leépíti a támogatásokat Zimbabwe, Tanzánia, Mozambik, Libéria és Bolívia esetében – jelentette be Benjamin Dousa nemzetközi fejlesztési, együttműködési és külkereskedelmi miniszter.

„Ukrajna Svédország számára külpolitikai és segélyezési szempontból is prioritást élvez, ezért a kormány 2026-ban legalább 10 milliárd svéd koronára (348 milliárd forintra) emeli az országnak nyújtott támogatást” – mondta Dousa.

„Nincs titkos pénznyomda, amelyből korlátlanul lehetne fedezni a segélyeket – a pénznek valahonnan jönnie kell” – mutatott rá a miniszter.

A kormány az intézkedésekkel a következő két évben több mint 2 milliárd svéd koronát tervez felszabadítani, amelyet Ukrajna támogatására csoportosíthatnak át, például az ország energiainfrastruktúrájának újjáépítésére.

Dousa hozzátette: Svédország a jelenlegi kormány 2022-es hivatalba lépése óta már több mint tíz ország esetében csökkentette a fejlesztési támogatást, köztük Burkina Fasóban és Maliban. Az ország az elmúlt három évben évi 56 milliárd svéd koronát (mintegy kétezer milliárd forintot) fordított segélyezésre, a kormány ezt az összeget 2026 és 2028 között 53 milliárd koronára mérsékli, és a kiadásokat úgy alakítja át, hogy a bevándorlással és a migránsok hazatelepítésével kapcsolatos költségeket is fedezzék.

Kiemelt kép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök sajtótájékoztatót tart Kijevben 2025. november 3-án. Zelenszkij bejelentette, hogy november végére Ukrajna naponta 600-800 elfogó drónt lesz képes gyártani annak ellenére, hogy a háborúban találatok érték az ukrán fegyvergyártó üzemeket. MTI/EPA/STRINGER.