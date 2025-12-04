„Nem tudom, mit művel a Kreml” – Donald Trump értetlenül áll azelőtt, hogy miért nincs még béke  

Donald Trump amerikai elnök „nagyon jónak” minősítette megbízottjai és Vlagyimir Putyin orosz elnök kedden Moszkvában tartott találkozóját. Nem sokkal később viszont azt mondta: nem érti, hogy Moszkva miért nem hajlandó kompromisszumra az ukrajnai háború lezárása érdekében.

Donald Trump szerdán, a fehér házi dolgozószobájában tartott sajtótájékoztatón elmondta, hogy a moszkvai megbeszélést követően beszélt Steve Witkoffal és Jared Kushnerrel, akik arról a benyomásukról számoltak be, hogy az orosz elnök „le akarja zárni a háborút”. „Azt gondolom, hogy Putyin vissza akar térni egy normális élethez és szeretne kereskedni az Egyesült Államokkal, ahelyett, hogy katonák ezreit veszítené el minden héten” – fogalmazott az amerikai elnök,

ugyanakkor azt is megjegyezte: azt nem tudja, ténylegesen mire vezet majd a keddi egyeztetés Moszkvában.

Az orosz kormány reakciójával kapcsolatban feltett kérdésre, miszerint Moszkva nem akar kompromisszumot, Donald Trump úgy reagált:

„Nem tudom, mit művel a Kreml”.

Ukrajna pozíciójával kapcsolatban Donald Trump úgy vélte, hogy Kijevvel jó egyezséget sikerült kidolgozni, majd megjegyezte, hogy a megállapodáshoz két félre van szükség.

Egyben azt a véleményét is kifejezte, hogy az ukrán elnök február végi washingtoni látogatása idején alkalmasabb lett volna az idő megkötni az egyezséget a háború lezárásáról. „Most számos dolog mutat az ellenükben” – fűzte hozzá az amerikai elnök Ukrajna helyzetére utalva.

Sokadik alkalom

A keddi orosz-amerikai tárgyalás már a sokadik volt azon egyeztetések sorában, amelyeknek – a nyilvánosságnak szánt politikai nyilatkozatokon túl – semmilyen kézzelfogható eredménye nem lett.

Sajtóinformációk alapján arra lehet következtetni, hogy a mostani egyeztetés nem pont úgy alakult, ahogy az amerikaiak várták volna: a találkozó előtt ugyanis még úgy volt, hogy az Egyesült Államok Moszkvában tárgyaló képviselői – Steven Witkoff és Jared Kushner – a megbeszélés után rögtön egy európai országba mennek, hogy találkozzanak Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel. A megbeszélés után azonban ezt a találkozót lemondták.

Ehelyett az amerikaiak végül csütörtökön egyeztetnek az ukránokkal Miamiban – de ott már nem Zelenszkij fogja vezetni az ukrán küldöttséget, hanem csak az Ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács vezetője, Rusztem Umerov. Mindeközben a háború folytatódik tovább, és Moszkva csapatai előrenyomulnak a fronton.

