ABC News: Egy hivatalos vizsgálat szerint az amerikai hadügyminiszter majdnem veszélybe sodorta a saját katonáit

A Pentagon belső ellenőrzési szervének vizsgálata szerint Pete Hegseth veszélybe sodorhatta volna az amerikai katonákat azzal, hogy a Signal csevegőalkalmazással részleteket osztott meg a jemeni húszi lázadók elleni műveletekről.

A vizsgálat azzal a tavaszi esettel kapcsolatban indult, amikor több amerikai vezető tisztségviselő megbeszélése legalább egy illetéktelen személyhez eljutott a Signalon keresztül. Az eset után Mike Waltznak, a Fehér Ház nemzetbiztonsági tanácsadójának távoznia kellett posztjáról.

A Pentagon felügyeleti szerve az ABC News értesülései szerint mostanra arra a következtetésre jutott, hogy

Pete Hegseth védelmi miniszter kockáztatta az amerikai katonák biztonságát, amikor a Signalon keresztül továbbította a Jemenben tervezett katonai csapásról szóló információkat.

Az ABC-nek két forrás is megerősítette ezt, akik közül az egyik személyesen is olvasta a titkosított vizsgálati jelentést. Közlésük szerint a vizsgálatban kimondták, hogy a Hegseth által a Signalba feltöltött információkat az amerikai központi parancsnokság (CENTCOM) megfelelően titkosította, mielőtt a miniszter megosztotta azokat kollégáival és feleségével (így a parancsnokság nem követett el hibát az ügyben). Mivel az információk érzékenyek voltak, és veszélybe sodorhatták volna a katonákat, ha ellenséges kezekbe kerülnek, a főfelügyelő arra a következtetésre jutott, hogy azokat nem lett volna szabad a védelmi miniszternek a kereskedelmi alkalmazáson keresztül továbbítania – mondták a források.

Hozzátették azt is: a jelentés szerint Hegseth megtagadta, hogy a vizsgálat részeként személyes meghallgatáson kérdezzék ki. Ugyanakkor közölte a főfelügyelővel, hogy mivel (miniszterként) jogosult információkat titkosítani és titkosítás alól feloldani, ezért véleménye szerint törvényesen járt el.

Emellett azt is hangsúlyozta, hogy a csevegésben megosztott információk (amelyek a hamarosan bekövetkező csapásról szóltak) nem voltak érzékenyek, és azok nyilvánosságra kerülése nem jelentett volna veszélyt a katonákra – ezt az állítást azonban a főfelügyelő elutasította.

Az amerikai kormány szerint nincs itt semmi látnivaló, a demokraták szerint Hegseth alkalmatlan

Pete Hegseth szerdán este is közzétett a közösségi médiában egy bejegyzést, amelyben úgy összegezte álláspontját: „Nincs titkosított információ. Teljes felmentés. Az ügy lezárva. A húszik megadásra kényszerítve a bombázással. Köszönöm, hogy figyelmet szenteltetek ennek a főfelügyelői jelentésnek.” Az ABC Newsnak adott nyilatkozatában Karoline Leavitt, a Fehér Ház sajtótitkára elmondta, hogy a jelentés „megerősíti, amit a kormányzat kezdettől fogva állított: nem szivárgott ki titkos információ, és a műveleti biztonság nem került veszélybe”, majd hozzátette: „Trump elnök kiáll Hegseth miniszter mellett”.

Adam Smith képviselő, a képviselőház fegyveres erők bizottságának rangidős demokrata tagja viszont nyilatkozatában elítélő értékelésnek nevezte a jelentést, és alkalmatlan miniszternek, valamint rossz ítélőképességűnek bélyegezte Hegsethet. „Az a mód, ahogyan ezt az információt közölte, veszélybe sodorta a katonákat. Továbbá nagyon aggasztó az a átláthatóság hiánya, amelyet Hegseth tanúsított azzal, hogy nem volt hajlandó találkozni a főfelügyelővel és válaszolni a kérdésekre. A miniszter még a jelentés közzététele után sem hajlandó felelősséget vállalni tetteiért” – közölte.

Hegseth segédje, Tim Parlatore az ABC Newsnak adott telefonos interjúban visszautasította a főfelügyelő megállapításait, miszerint a védelmi miniszter tettei veszélybe sodorhatták volna a csapásban részt vevő amerikai pilótákat, és azt mondta, hogy ez csak egy kis része egy szélesebb körű vizsgálatnak, amely végső soron felmenti a minisztert.

„Ez független a jelentés többi részétől. Ez a nyomozó véleményét idézi, amelyet semmilyen dokumentum, interjú vagy vizsgálat nem támaszt alá. És nincs semmilyen hozzá kapcsolódó ajánlás”

– mondta Parlatore, aki régóta Hegseth személyes ügyvédje, és egyben különleges tanácsadóként is dolgozik. Az ügyvéd mindeközben megerősítette azt az információt is, hogy a vizsgálat során a főfelügyelői hivatal hozzáférést kért Hegseth saját telefonjához is, a miniszter azonban adatvédelmi okokból elutasította a kérést, mivel a hivatalnak –Hegsethék érvelése szerint – nincs joghatósága ilyen kérést benyújtani.

Pete Hegseth leváltása egyébként már korábban is felmerült, de a tárcavezető a jelek szerint továbbra is élvezi Donald Trump bizalmát.

