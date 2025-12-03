XIV. Leó pápa arra kérte Donald Trumpot, hogy ne támadják meg Venezuelát

Az Egyesült Államoknak még mindig van „másik módja” arra, hogy befolyást gyakoroljon Venezuelára anélkül, hogy támadást indítana annak területén – mondta XIV. Leó pápa a törökországi és libanoni útjait követően megtartott sajtótájékoztatón, amelyen szó esett az ukrajnai háborúról és a bevándorlásról is, valamint új információk láttak napvilágot arról, hogy hová utazhat legközelebb. De azt is elárulta, hogy milyen könyvet kell elolvasni annak, aki jobban meg akarja ismerni az ő személyét.

Donald Trump elnök fenyegetésére reagálva – miszerint a szárazföldön fognak csapást mérni a venezuelai kábítószer-kereskedő hálózatokra – Leó pápa azt válaszolta, hogy

„jobb a párbeszéd, esetleg nyomásgyakorlás, beleértve a gazdasági nyomást is” a katonai beavatkozás helyett.

„Az Egyesült Államokból érkező hangok változnak, néha elég gyakran” – mondta az egyházfő a National Catholic Register szerint.

🚨 WATCH | Pope Leo XIV stated that, together with the Venezuelan nuncio, he is exploring ways to ease tensions between the U.S. and Maduro’s regime: „I think it’s better to look for ways to engage in dialogue, perhaps apply pressure, even economic pressure, but always seeking… pic.twitter.com/YrsbRz8FvA — VOZ (@Voz_US) December 2, 2025

Hozzátette, hogy a venezuelai püspökök keresik a helyzet megnyugtatásának módjait és a nép javát szolgálják, mert ilyen helyzetekben gyakran a nép szenved, nem a hatóságok.

A 26 perces sajtótájékoztatón Leó pápa hat kérdést fogadott az újságíróktól, és angolul, spanyolul, illetve olaszul válaszolt rájuk – írta a National Catholic Register, amely emlékeztetett arra is, hogy két nappal korábban az egyházfő meglepetést okozott az újságíróknak azzal, hogy Isztambulból Bejrútba tartó repülőútján két kérdésre válaszolt a török médiától is (korábban a pápai sajtótájékoztatókat kizárólag a pápa Rómába tartó visszaútjára tartogatták).

Így látja a pápa a migráció kérdését

A keddi sajtótájékoztatón – amelyet a hatnapos, két muszlim többségű országot érintő utat követően tartottak – Leó pápától megkérdezték: mit gondol azokról a nyugati katolikusokról, akik az iszlámra a kereszténység fenyegetőjeként tekintenek.

A pápa azt válaszolta, hogy Észak-Amerikának és Európának kevésbé kellene félnie a bevándorlóktól, és hozzátette, hogy a muszlimoktól való félelmet azok generálják „akik ellenzik a bevándorlást, és megpróbálják távol tartani azokat, akik esetleg más országból, más vallásból, más fajból származnak”. Mint mondta,

„a libanoni útjának célja pontosan az volt, hogy felhívja a világ figyelmét arra a lehetőségre, hogy a keresztények és a muszlimok között lehetséges a párbeszéd és barátság”.

Szóba került az is, hogy az egyházfő hova utazik legközelebb: erre a kérdésre válaszolva Leó pápa azt mondta: „Remélem, hogy megvalósulhat egy afrikai utazás.” Majd konkrétan kifejtette, hogy hova szeretne menni: „Remélem, hogy eljuthatok Algériába, hogy meglátogassam Szent Ágoston életének helyszíneit, de azért is, hogy továbbadjam a párbeszéd és a keresztény és muszlim világ közötti hidak építésének üzenetét.”

Emellett a pápa kifejezte érdeklődését Latin-Amerika, nevezetesen Argentína és Uruguay iránt is, amelyeket Ferenc pápa a dél-amerikai kontinensre tett utazásai alatt nem látogatott meg.

De nevetve megjegyezte azt is, hogy Peru – ahol több mint két évtizedet töltött misszionáriusként – alighanem ugyancsak szívesen látná viszont őt.

Az ukrajnai béketervről is elmondta a véleményét

Az ukrajnai háborúval kapcsolatban az egyházfő hangsúlyozta: fontos, hogy Európát komolyabban bevonják a béketárgyalásokba, és utalt arra is, hogy az eredeti, az Egyesült Államok által javasolt béketerv – amely kezdetben nem tartalmazta Európa részvételé – azóta módosult.

Hozzátette, hogy akár Olaszország is hiteles közvetítő lehetne az Ukrajna, Oroszország és az Egyesült Államok közötti egyeztetéseken, és hogy a Szentszék támogatja az igazságos béke elérését célzó erőfeszítéseket.

Arra a kérdésre, hogy tervez-e együttműködni Donald Trumppal vagy Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnökkel a közel-keleti béke érdekében, Leó pápa azt válaszolta, hogy már megkezdett néhány beszélgetést bizonyos személyekkel, de nem volt hajlandó megnevezni, kikkel. Megjegyezte azt is, hogy a Vatikán a régió legtöbb országával fenntartja diplomáciai kapcsolatait, és reméli, hogy továbbra is felhívásokat intézhet a béke érdekében.

Egyházszakadás Németországban?

A sajtótájékoztatón arra is rákérdeztek még, hogy az egyházfő mit gondol a német szinodális útról, amely egy messzemenő kezdeményezés a laikusok egyházi irányításban való részvételének bővítésére, és amelyet a kritikusok azzal vádolnak, hogy aláássa a püspöki hatalmat, sőt, egyházszakadást is kockáztat. Leó pápa erre azt válaszolta. csak azért, mert a szinodalitás különböző helyeken különböző módon élhető meg, ez még nem jelenti azt, hogy egyházszakadást vagy törést okozna.

Ugyanakkor hozzátette, hogy sok német katolikus úgy érzi, hogy nemzetük szinodális útja nem tükrözi az egyház iránti reményüket, sem az egyházban való életmódjukat.

„További párbeszédre és meghallgatásra van szükség Németországon belül”, minden véleményt figyelembe kell venni. „Így azoknak a hangja, akik hatalmasabbak, nem fogja elnyomni vagy elfojtani azokét, akik ugyan nagyon sokan lehetnek, de nincs helyük, ahol megszólalhatnának” – mondta a katolikus egyházfő (XIV. Leó már első beszédében is szót ejtett a szinodális egyházról).

Aki szeretné megérteni, hogy kicsoda ő, az olvassa el a karmelita Lőrinc testvér könyvét

Az egyházfő végül azt is elmondta: ha egyetlen könyvet kellene választani, amely segíthet megérteni, hogy kicsoda ő – és amelyet nem szerzetesrendjének alapítója, Szent Ágoston írt –,

akkor a könyv egy 17. századi karmelita szerzetes, Lőrinc testvér The Practice of the Presence of God (Isten jelenlétének gyakorlása) címmel megjelent írása lenne.

A szerző ebben a könyvben „olyan imádságot és spiritualitást ír le, amelyben az ember egyszerűen átadja életét az Úrnak, és hagyja, hogy az Úr vezesse” – fogalmazott az egyházfő, hozzátéve: „Ha valamit tudni akarnak rólam, ez az én spiritualitásom már sok éve. Nagy kihívások közepette, Peruban élve a terrorizmus éveiben, olyan helyeken hívva szolgálatra, ahol soha nem gondoltam volna, hogy szolgálni fogok, bízom Istenben, és ezt az üzenetet osztom meg minden emberrel.” (Angolul egyébként a könyvnek több kiadása is elérhető az interneten.)

Arra a kérdésre pedig, hogy miként reagált a pápává választására, Leó pápa így válaszolt: „Amikor láttam, hogyan alakulnak a dolgok, beletörődtem abba, hogy ez valósággá válhat. Mély levegőt vettem. Azt mondtam: »Gyerünk, Uram, te vezetsz, te mutasd az utat«.”

Kiemelt kép: XIV. Leó pápa búcsúzik Ankarába tartó útja kezdetén a Róma melletti Fiumicino Repülőtéren 2025. november 27-én. A május óta szolgáló katolikus egyházfő első apostoli útja során Törökországot és Libanont kereste fel (Fotó: MTI/EPA/Vatikáni Média/Telenews)