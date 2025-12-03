Újabb politikus mondta ki Orbán Viktor után: a liberális világrend megbukott

Alexander Stubb finn elnök egy véleménycikkben azt írta, hogy a liberális világrend alulmarad a multipoláris versennyel szemben, és az opportunizmus válik meghatározó a nemzetközi szabályok tiszteletben tartása helyett.

„Egy új, rendezetlen világban élünk. A második világháború után kialakult liberális, szabályokon alapuló rend most haldoklik” – írta Alexander Stubb a TASZSZ szerint a Foreign Affairs című külpolitikai magazinban megjelent cikkében. Hozzátette:

„A multilaterális együttműködés helyét a multipoláris verseny veszi át. Úgy tűnik, hogy az opportunista ügyletek fontosabbak, mint a nemzetközi szabályok védelme.”

Véleménye szerint a világban háromoldalú konfrontáció alakul ki „a globális Nyugat, a globális Kelet és a globális Dél között”.

Orbán Viktor is hasonlóan látta

A miniszterelnök még az amerikai CPAC tavalyi konferenciáján beszélt a liberális világrend bukásáról.

„A progresszív liberális világszellem úgy, ahogy van, elbukott. Háborúkat, káoszt és békétlenséget, összeomló gazdaságot és zűrzavart hozott a világra. Zűrzavart a nemzetközi politikában, elszegényedést a családoknak, romló közbiztonságot az utcákon és a tereken ”

– fogalmazott akkor a kormányfő, hozzátéve: a liberális világrendben „A világot demokráciákra és autokráciákra osztották, és azt állították: az ő szerepük az autokráciák elleni keresztesháború. Mentek, háborúztak, exportálták a demokráciát, és végül az embereknek elegük lett belőlük, ahol csak megjelentek. Beszéljünk egyenesen: ez a világrend olyan vezetőket termelt ki, akik nem valók vezetőknek, akik alkalmatlanok a feladatra, akik hibát hibára halmoznak, és végül a saját vesztükbe rohannak.”

„Ők azt mondják, hogy kell egy hegemón, egy ideológiai kontroll, aki és ami alá mindenkinek be kell rendeződnie. S ha így lesz, mondják ők, akkor eljön a béke odahaza, s akkor eljön a béke a világon is. Barátaim, amikor hallgatom őket, akkor arra gondolok, hogy ezeknél a kétbalkezes vezetőknél még egy szépségversenyen is többet tudnak a világbékéről”

– fűzte hozzá a miniszterelnök.

Kiemelt kép: Alexander Stubb finn elnök sajtótájékoztatót tart a Finnország és Észtország között megsérült EstLink 2 energiakábellel kapcsolatban Helsinkiben 2024. december 27-én (Fotó: MTI/EPA/COMPIC/Kimmo Brandt)