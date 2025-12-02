Vlagyimir Putyin bejelentette Pokrovszk elfoglalását, hallgatólagosan Ukrajna is elismerte a vereséget

Hallgatólagosan az ukrán fél is elismerte, hogy orosz kézre került a kelet-ukrajnai Pokrovszk városa, amelynek elfoglalását hétfő este jelentették be az oroszok. Egy másik város, Vovcsanszk esetében (amelynek elfoglalását szintén hétfő este jelentették be) viszont az ukrán fél cáfolta az oroszok információit. Pokrovszkkal kapcsolatban Vlagyimir Putyin orosz elnök is megszólalt, és olyan videófelvételek is érkeztek a városból, amelyek megerősítették, hogy a település központi része az orosz katonák kezén van. Az orosz bejelentések időzítése alighanem nem véletlen, hiszen Putyin kedden találkozik Donald Trump megbízottjával, hogy a háború lezárásának feltételeiről tárgyaljanak.

Mint írtuk, egy hétfő esti bejelentés szerint Vlagyimir Putyin orosz elnök vasárnap este felkereste az Ukrajnában harcoló orosz erők egyik parancsnokságát, ahol jelentették neki Pokrovszk és Vovcsanszk elfoglalását.

Az orosz védelmi minisztérium mindeközben közzétett egy olyan videót is,

amely állításuk szerint Pokrovszk városközpontjában készült, és amelyen orosz katonák mutatják fel a nemzetük zászlaját.

A felvételen egy olyan, szétlőtt épület is látható, amely minden bizonnyal a pokrovszki városháza volt.

The Russian Defense Ministry released a video purporting to show its soldiers in the center of the frontline Ukrainian town of Pokrovsk. Ukraine has made no acknowledgement that the place has fallen into Russian hands https://t.co/g4TbKnQP3k pic.twitter.com/V1AkgNortF — Reuters (@Reuters) December 2, 2025

Valerij Szolodcsuk, az orosz Középső Hadseregcsoport parancsnoka azt mondta az orosz elnöknek, hogy az orosz csapatok „tisztogatási” műveleteket folytatnak az ukrán erők ellen Pokrovszk és a közeli Mirnohrad környékén, ahol állítása szerint akár 2000 ukrán katona is csapdába eshetett – tette hozzá a Reuters.

Ukrajna sem cáfolja, hogy Pokrovszk elesett

Jelzésértékű, hogy a hétfő esti bejelentés óta az ukrán nyilvánosságban sem érkezett érdemi cáfolat Pokrovszk elestét illetően. Mint a The Kyiv Independent írta:

Andrij Kovalenko, az ukrán Dezinformációellenes Központ vezetője az orosz bejelentésre reagálva mindössze azt cáfolta, hogy Vovcsanszk elesett, de Pokrovszkról nem mondott semmit.

Kovalenko azt közölte, hogy Moszkva a béketárgyalások alatt fokozni fogja a propagandát. „Az elkövetkező hetekben az oroszok számos kísérletet fognak tenni a frontvonalra gyakorolt nyomás fokozására, és ezt hangos nyilatkozatokkal fogják kísérni – mindezt kizárólag a nyugati közönség számára teszik, és azért, hogy növeljék a diplomácia tétjét” – mondta az ukrán tisztviselő. Hozzátette azt is, hogy Vovcsanszk „egy része az ukrán védelmi erők ellenőrzése alatt áll”, de Pokrovszk vonatkozásában nem reagált az orosz állításokra.

A Reuters ezzel kapcsolatban közölte: nem tudták megerősíteni egyik fél állításait sem – bár, mint megjegyezték, mindkét fél térképei már régóta azt mutatják, hogy a város intenzív orosz nyomás alatt áll, és Moszkva erői mélyen behatoltak a városba.

A városok hónapok óta ostrom alatt álltak: az erődvárossá alakított Pokrovszk régóta a front egyik legintenzívebb szakasza volt. Az elmúlt hetekben azonban az orosz csapatok viszonylag gyors ütemben nyomultak előre, így egyre kisebb terület maradt ukrán kézen.

A front másik szakaszán, a Harkivi területen fekvő Vovcsanszk is súlyos pusztításnak volt kitéve az utóbbi időben. A város egy ideig orosz megszállás alatt állt, amíg 2022 őszén az ukrán ellentámadás során fel nem szabadították. Azóta viszont, hogy 2024 májusában Oroszország új offenzívát indított, ismét heves harcok dúltak a térségben emlékeztetett a The Kyiv Independent.

Vlagyimir Putyin katonai egyenruhában mondott köszönetet Pokrovszk elfoglalásáért

Vlagyimir Putyin fontos győzelemként üdvözölte azt, amit parancsnokai közöltek vele, miszerint Oroszország elfoglalta Pokrovszk városát. Az orosz elnök kijelentette, hogy ez segíteni fog Moszkvának a háború szélesebb körű céljainak elérésében.

„Szeretnék köszönetet mondani. Ez egy fontos [hadműveleti] irány. Mindannyian tudjuk, mennyire fontos”

– mondta a Reuters beszámolója szerint Putyin, aki katonai egyenruhában jelen meg egy orosz parancsnokságon egy videófelvételen, amelyet hétfő éjjel tett közzé a Kreml. „Ez biztosítja azoknak a feladatoknak a megoldását, amelyeket a különleges katonai művelet kezdetén tűztünk ki” – tette hozzá az orosz elnök.

Russian president Vladimir Putin thanks senior military commanders after the Chief of Staff claimed the capture of the key eastern Ukrainian town of Pokrovsk.#Russia #Putin pic.twitter.com/gTPigWg1Ue — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) December 2, 2025

A Reuters megjegyezte: Pokrovszk eleste az orosz csapatoknak lehetőséget adhat arra, hogy északi irányban haladjanak tovább a donyecki régióban található két legnagyobb, még Ukrajna által ellenőrzött város, Kramatorszk és Szlovjanszk felé. Emellett a Donyeckkel határos dnyipropetrovszki régió szintén sebezhetőbbé válhat az orosz előrenyomulással szemben.

Diplomáciailag fontos pillanatban tették a bejelentést

Az oroszok bejelentését valószínűleg nem véletlenül időzítették december 1-re.

Kedden találkozik ugyanis Vlagyimir Putyin orosz elnök az amerikai elnök különmegbízottjával, Steve Witkoff-fal.

Pokrovszk elfoglalását az oroszok – akik a donyecki régió egészét maguknak követelik – fontos győzelemként tüntethetik fel, és ez erősítheti Moszkva tárgyalási pozícióját a keddi egyeztetésen, amely meghatározó pontja lehet az ukrajnai konfliktus lezárását célzó béketárgyalásoknak.

Kiemelt kép: orosz rakétatámadásban megrongálódott lakóház romjait takarítják el a kelet-ukrajnai Pokrovszkban 2023. február 15-én. A helyi hatóságok szerint legalább két ember életét vesztette, tizenkettő megsebesült. MTI/AP/Jevhen Maloletka.