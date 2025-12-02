Rekordbevétele volt a fegyveriparnak Európában: a háborús fenyegetés dobta meg a keresletet

A globális fegyvereladások 2024-ben új rekordot értek el, de ugyanez igaz szűkebb értelemben, az európai kontinens vonatkozásában is – derült ki a Stockholmi Nemzetközi Békekutató Intézet (SIPRI) hétfőn publikált adataiból. Közlésük szerint az európai eladásokat az ukrajnai háború és az orosz fenyegetés növelte a leginkább: volt olyan vállalat is, amely ennek következtében 193 százalékos növekedést tudott produkálni egy év alatt.

A SIPRI adatai szerint

a világ 100 legnagyobb fegyvergyártója – az inflációval kiigazított adatokat figyelembe véve – 5,9 százalékkal növelte bevételeit, összesen 679 milliárd amerikai dollárra.

Míg Kínában csökkenés volt tapasztalható, Európában gyorsan nőtt az eladás, elsősorban a német vállalatok vezetésével – írta a Die Weltwoche a jelentésről.

„Ez a növekedés az ukrajnai háborúhoz és az Oroszországtól érkező fenyegetés miatti kereslethez kapcsolódott” – írták a SIPRI jelentésében. Az első százba bekerült négy német vállalat – a Rheinmetall, a Thyssenkrupp, a Hensoldt és a Diehl – önmagában 36 százalékkal, 14,9 milliárd dollárral növelte értékesítésének volumenét. Ezen belül a Rheinmetall 47 százalékos növekedéssel a rangsor 20. helyére emelkedett.

A németeken kívül más európai gyártók is jelentősen tudták növelni profitjukat: a SIPRI szerint 26 európai vállalat (amelyek közé nem számolták be az orosz vállalatokat) átlagosan 13 százalékos növekedést értek el. Ugyanakkor az amerikai vállalatok továbbra is uralják a globális fegyverpiacot, közel 50 százalékos részesedéssel.

Kelet-Európából három ország három vállalata szerepel a listán: a csehek óriási növekedést értek el

Érdekesség, hogy a rangsor első 10 helyére kizárólag amerikai, brit, orosz és kínai vállalatok kerültek be. Valamint az is, hogy a Magyarországhoz közeli országok fegyvercégei három alkalommal szerepelnek a listán:

a legelőkelőbb helyre a csehországi székhelyű Czechoslovak Group került, amely 2024-ben 193 százalékos növekedést ért el – ezzel arányosan a 100 vállalat közül ők érték el a legnagyobb gyarapodást.

A Czechoslovak Group ezzel 3,63 milliárd dollárrra tudta növelni az értékesítését a tavalyi évben. A cég bevételeinek nagy részét Ukrajnának köszönheti: „A Czechoslovak Group a cseh kormány által vezetett, Ukrajna számára tüzérségi lövedékeket beszerző projekt, a Czech Ammunition Initiative előnyeit élvezte” ~ fejtették ki a SIPRI összefoglalójában.

Magyarország közeléből a lengyel PGZ vállalat került még be, amely a lista 51. helyén szerepel 3,04 milliárd dolláros értékesítéssel. Ukrajna legnagyobb fegyvergyártó vállalata, a JSC Ukrainian Defense Industry pedig az 52. helyre került 3,01 milliárd dollárral.

Figyelemreméltó továbbá, hogy most először került fel a 100 legnagyobb fegyvergyártó vállalat listájára az Elon Muskhoz köthető SpaceX is, miután a cég védelmi iparágának értékesítése elérte az 1,8 milliárd dollárt 2024-ben (mint a fentebbi grafikonon látható, az ő esetükben is 103 százalékos volt a növekedés).

Kiemelt kép: az ukrán hadsereg 65. gépesített dandárjának felvételén az egység katonái egy hordozható AT4-es páncéltörõ rakétával gyakorlatoznak egy lõtéren a délkelet-ukrajnai Zaporizzsja város térségében húzódó frontvonalnál 2025. május 22-én. MTI/EPA/Az ukrán hadsereg 65. gépesített dandárja.