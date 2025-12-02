Kiderült, mi lehet Donald Trump terve: Európa háta mögött tervezhették meg az alkut az oroszokkal

Az orosz–ukrán háború lezárását célzó tárgyalásokon amerikai és orosz üzletemberek egy olyan tervet dolgoztak ki, amely Oroszország gazdasági helyreállítását és amerikai vállalatok kiemelt szerepét biztosítaná az európai versenytársakkal szemben – értesült a The Wall Street Journal (WSJ). A gazdasági lap szerint az erről szóló megbeszéléseken Donald Trump különmegbízottja, Steven Witkoff képviselte az amerikai felet, miközben a tárgyalások részleteit az amerikai nemzetbiztonsági apparátus is csak részben ismerte meg.

Mint az amerikai lap írta, lényegében „három befolyásos üzletember – két amerikai és egy orosz – dugta össze a fejét egy laptop felett Miami Beachen a múlt hónapban, látszólag azért, hogy kidolgozzanak egy tervet Oroszország hosszú és véres háborújának befejezésére Ukrajnával”.

De a WSJ azt állítja, hogy „a tárgyalásokkal tisztában lévő források szerint a projektjük ennél sokkal többről szólt”.

A lap szerint titokban a három személy – Steven Witkoff, Jarad Kushner – Donald Trump veje –, valamint Kirill Dmitrijev, az orosz állami befektetési alap vezetője – egy tervezetet dolgoztak ki azzal kapcsolatban, hogy Oroszország gazdasága miként lábalhat ki a válságból úgy, hogy közben az amerikai vállalkozásoknak elsőbbséget biztosítsanak az európai versenytársakkal szemben – foglalta össze az Index (a Witkoff–Kushner–Dmitrijev hármas titkos tárgyalásairól a WSJ korábban is közölt egy cikket, de akkor a béketervezetre részleteire fókuszáltak).

„Dmitrijev egy olyan tervet szorgalmazott, amelynek keretében amerikai vállalatok vehetnék igénybe az Európában befagyasztott, mintegy 300 milliárd dolláros orosz jegybanki eszközállományt amerikai–orosz beruházási projektekhez és Ukrajna amerikai vezetésű újjáépítéséhez” – állítja a lap.

Az orosz tisztviselő tervének keretében állítólag az amerikai és orosz vállalatoknak lehetőségük lenne az egyesülésre az Északi-sarkvidék hatalmas ásványkincseinek kiaknázása érdekében is.

Felidézték, hogy Dmitrijev hónapokig azzal érvelt, hogy a két nagyhatalom lehetőségei határtalanok: többek közt azt is mondta, hogy a hidegháborúban versengő űriparuk akár közös Mars-missziót is indíthatna Elon Musk SpaceX-ének közreműködésével.

A titkosszolgálat nem volt elragadtatva a gazdasági tervektől

Ugyanakkor a lapnak nyilatkozó nyugati biztonsági tisztviselők máshogy láttak mindezt. Azt mondták, hogy a Kreml számára a Miamiban lezajlott tárgyalások egy Trump beiktatása előtt kidolgozott stratégia csúcspontját jelentették, amelynek célja a hagyományos amerikai nemzetbiztonsági apparátus megkerülése és a kormányzat meggyőzése volt arról, hogy Oroszországot ne katonai fenyegetésnek, hanem a kínálkozó gazdasági lehetőségek földjének tekintse. „Több milliárd dolláros ritkaföldfém- és energiaszerződések megkötésével Moszkva átalakíthatja Európa gazdasági térképét – miközben éket verhet Amerika és hagyományos szövetségesei közé” – fogalmazott cikkében a The Wall Street Journal.

Az amerikai lap információi szerint az elmúlt hónapokban Kirill Dmitrijev partnerre talált Steven Witkoff személyében.

„Egy Witkoff gondolkodásmódját jól ismerő személy szerint a megbízott biztos abban, hogy bármilyen megállapodás Oroszországgal széles körben előnyös Amerikának, nem csak egy maroknyi befektetőnek”

– tették hozzá, megjegyezve azt is, hogy Witkoff kilenc hónapja folytat tárgyalásokat Kirill Dmitrijevvel úgy, hogy a Donald Trump adminisztrációjának ügynökségei csak korlátozott rálátással rendelkeztek a moszkvai kapcsolataira.

Bár a különmegbízott szorosan együttműködött J. D. Vance alelnökkel és Marco Rubio külügyminiszterrel, Donald Trump ukrajnai megbízottját, Keith Kellogg volt altábornagyot szinte teljesen kizárták a tárgyalásokból (Kellogg a jövő év elején távozik is a kormányzatból).

Mindezek tükrében érdemes lehet figyelni, hogy milyen fejlemények követik majd az orosz–amerikai gazdasági kapcsolatokat illetően Vlagyimir Putyin orosz elnök és Steven Witkoff keddi találkozóját.

Kiemelt kép: Donald Trump amerikai (j) és Vlagyimir Putyin orosz elnök kezet fog az ukrajnai rendezést szolgáló amerikai–orosz csúcstalálkozón helyszínén, az Elmendorf-Richardson katonai bázison, az alaszkai Anchorage-ben 2025. augusztus 15-én (Fotó: MTI/EPA/Szputnyik pool/Szergej Bobilev)