Félórás üvöltözés és vádaskodás Zelenszkij hivatalában: bennfentesek szerint így viselte a bukást az ukrán elnök jobbkeze

Andrij Jermak, az ukrán elnöki hivatal vezetője benyújtotta lemondását, miután a korrupcióellenes hivatal (NABU) november 28-án házkutatást végzett az irodájában – jelentette be Volodimir Zelenszkij ukrán elnök még múlt hét pénteken. Bár az ukrán elnök a hivatalos nyilatkozatban arra utalt, hogy Jermak önszántából távozott, az ukrán sajtóhoz eljutott információk szerint valójában hatalmas veszekedés előzte meg a pénteki bejelentést.

„Az elnöki hivatalban változások lesznek. Andrij Jermak, az elnöki hivatal vezetője benyújtotta lemondását. Hálás vagyok Andrijnak, hogy a tárgyalások során mindig pontosan úgy képviselte Ukrajna álláspontját, ahogyan azt kellett” – mondta Zelenszkij még pénteken, miközben hozzáfűzte azt is, hogy a lemondással kapcsolatban „el akarja kerülni a pletykákat és a spekulációkat”.

Azóta az ukrán sajtóban bennfentes információk láttak napvilágot arról, hogy mi is történt pontosan a lemondás előtt, és miként viselte a bukást az elnöki hivatal nagy hatalmú vezetője. Az Ukrajinszka Pravda bennfentes forrásoktól úgy értesült:

Andrij Jermak félórás, sértésekkel és vádaskodással teli „hisztériát” rendezett, amikor Volodimir Zelenszkij közölte vele, hogy távoznia kell.

Az ukrán lap – a Kárpáthír ismertetése szerint – azt írta, hogy a döntés közlésekor Jermak elveszítette az önuralmát. Ahelyett, hogy csendben tudomásul vette volna a döntést, a források szerint „félórás hisztériát rendezett az elnök előtt, tele sértésekkel, szemrehányásokkal és vádaskodásokkal”.

„Jermak az utolsó pillanatig nem hitte el” azt, hogy Zelenszkij leveszi őt a sakktábláról. „Ráadásul így, kész tények elé állítva. Azt mondják, leginkább az dühítette fel, hogy az elnök elhagyja őt” – nyilatkozta a lapnak a volt kabinetfőnök egyik közeli ismerőse, aki szerint az elnöki hivatal volt vezetője személyes árulásként élte meg a döntést.

Az Ukrajinszka Pravda hozzátette, hogy

az elnöki hivatal vezetőjét még saját kinevezettjei sem védték meg, menesztését pedig a titkosszolgálatok és az amerikaiak is szorgalmazták.

Az Ukrajinszka Pravda szerint az amerikaiak már fél éve próbálták jelezni Zelenszkijnek, hogy le kellene cserélni Jermakot, akit az ukrajnai béketárgyalások főtárgyalójaként is megbízott Zelenszkij. Belföldön pedig Denisz Smihal korábbi miniszterelnök, Ruszlan Sztefancsuk házelnök és Mihajlo Fedorov miniszterelnök-helyettes sürgette ugyanezt.

Mint a cikkben rámutattak: hivatali ideje alatt Andrij Jermak arra törekedett, hogy minél több pozícióba a saját embereit ültesse (egészen az új, idén nyáron kinevezett ukrán kormányfőig bezárólag). Most, a kritikus pillanatban azonban egyik kinevezettje sem sietett a védelmére: még Oleg Tatarov, a hivatal helyettes vezetője is – akit szintén Jermak emberének tartottak – a távozását szorgalmazók táborát erősítette.

A lap forrásai szerint Volodimir Zelenszkij megkönnyebbült a döntés után, és visszanyerte a háború elején tapasztalt energikusságát.

Kiemelt kép: Andrij Jermak, az ukrán elnöki hivatal vezetője a Jake Sullivan amerikai nemzetbiztonsági tanácsadóval közösen tartott sajtóértekezleten Kijevben 2024. március 20-án (Fotó: MTI/EPA/Szerhij Dolzsenko)