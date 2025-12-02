Felgyorsult az ukrajnai területszerzés, minden eddiginél erősebb pozícióban várhatja Oroszország a béketárgyalásokat

Oroszország novemberben körülbelül 90 százalékkal több területet foglalt el, mint szeptemberben – közölte a DeepState nevű ukrán hadiblog, amely napról napra követi a frontvonal változását a nyílt forráskódú információk alapján. Ráadásul az oroszok épp a minap jelentettek be újabb területfoglalásokat – nem sokkal azelőtt, hogy Vlagyimir Putyin leülne tárgyalni Donald Trump Moszkvába érkező különleges megbízottjával.

A DeepState december 1-jén közzétett helyzetjelentésében azt állította, hogy

az orosz erők novemberben körülbelül 505 négyzetkilométernyi ukrán területet foglaltak el, ami csaknem kétszerese a szeptemberi orosz területszerzéseknek.

A hadiblog szerint a novemberi orosz területfoglalások 40 százaléka a délkeleti Huljaipole környékén történt, annak ellenére, hogy ukrán közlések szerint az összes orosz csapatszintű támadásnak csak 16 százaléka indult az ottani frontszakaszon – írta a The Kyiv Independent. Megjegyezték, hogy novemberi elemzésük szerint ez a frontszakasz sokkal kaotikusabb, mint azok a helyszínek, ahol Ukrajna a legjobb csapatait vetette be (mint például Pokrovszk, Kosztyantinyivka vagy Kupjanszk térsége).

„Ezeknek a délebbre fekvő »vadmezőknél« a védelem szinte állandóan félkáoszban van. Az egységek közötti gyenge koordináció és a harci pozíciókból való gyakori visszavonulás megakadályozta az ukrán erőknek, hogy stabilizálják védelmi vonalaikat” – írta még akkor a The Kyiv Independent (a DeepState szerint az ukrán hadsereg november 27-én tudta végül stabilizálni a frontot Huljapole közelében).

A DeepState-nél Pokrovszk még nem esett el

Mint írtuk, a fentieken túlmenően az oroszok hétfő este bejelentették Pokrovszk elfoglalását is, amelyet később hallgatólagosan Ukrajna is elismert: egy másik város, Vovcsanszk esetében cáfolták az oroszok közlést, de Pokrovszknál nem tették meg ugyanezt.

Ezzel szemben a DeepState hétfői jelentésében még azt írták:

a helyzet Pokrovszk és Mirnohrad környékén továbbra is kritikus, de a csata folytatódik.

„Az ellenség továbbra is szétszóródva próbálja megteremteni a fizikai ellenőrzést a terület felett Pokrovszkban és környékén” – írták, hozzátéve ugyanakkor, hogy az oroszok rendre újabb és újabb gyalogosokat küldenek be a veszteségeket pótolva.

Közlésük szerint Pokrovszknál 35, Mirnohradnál pedig 21,5 négyzetkilométert foglaltak el bizonyítottan az orosz csapatok. Ez összesítve az 505 négyzetkilométernyi területszerzés 11 százaléka volt, miközben az összes orosz csapatszintű támadás 32,5 százaléka indult ezeken a területeken – állítja a DeepState.

A területszerzések erősítik Oroszország tárgyalási pozícióját egy fontos diplomáciai pillanatban: Vlagyimir Putyin orosz elnök kedden fogadja Steve Witkoffot, Donald Trump különleges megbízottját, hogy az ukrajnai békekötésről egyeztessenek.

Kiemelt kép: Vlagyimir Putyin orosz elnök (k) Andrej Belouszov orosz védelmi miniszter (j) és Junusz-Bek Jevkurov helyettes honvédelmi miniszter (b) társaságában felkeresi a Zapad-2025 fedőnevű orosz–fehérorosz hadgyakorlat színhelyét a Nyizsnyij Novgorod-i terüeleten fekvő Mulino gyakorlóterén a manőverek utolsó napján, 2025. szeptember 16-án (Fotó: MTI/EPA/Szputnyik/Orosz elnöki sajtószolgálat/Szergej Bobiljov)